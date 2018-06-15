МАУ увеличит частоту полетов в Испанию

После 5 октября рейсы в Аликанте и Валенсию вновь будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) увеличила частоту рейсов из аэропорта Ивано-Франковск в Аликанте и Валенсию.

Об этом сообщает ЦТС.

Вместо двух еженедельных рейсов по каждому из направлений, частота увеличена до трех. Теперь из Ивано-Франковска в Валенсию можно вылететь во вторник, четверг, субботу, а в Аликанте - в среду, пятницу, воскресенье.

Как сообщили в аэропорту Ивано-Франковска, частотность на указанных направлениях увеличена с 1 июня и будет иметь сезонный характер. После 5 октября рейсы в Аликанте и Валенсию вновь будут выполняться дважды в неделю.

Напомним, что МАУ начала летать из Ивано-Франковска в Аликанте и Валенсию в июне 2016 года. Вначале полеты выполнялись один раз в неделю, а в июле 2016 года добавился еще один рейс.

Сейчас это единственные международные регулярные рейсы, которые обслуживает аэропорт Ивано-Франковск.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.