МАУ решила запустить дополнительный рейс по Украине

МАУ будет чаще летать в Херсон

Крупнейший авиаперевозчик в стране – компания Международные авиалинии Украины (МАУ) – решила увеличить частоту рейсов Киев-Херсон до трех в день.

Об этом говорится в сообщении МАУ.

"В рамках программы развития внутренних воздушных перевозок с 15 июня авиакомпания МАУ увеличит интенсивность эксплуатации линии Киев - Херсон с двух до трех ежедневных рейсов", – говорится в сообщении.

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Рейсы по маршруту выполняются на региональных самолетах Embraer-145 с двумя классами обслуживания – бизнес и эконом.

Напомним, ранее МАУ сократила время онлайн-регистрации на свои рейсы, но при этом ввела новую функцию при бронировании билетов.

МАУ – крупнейшая авиакомпания Украины, основана в 1992 году. По итогам 2017 года убыток компании составил 304,5 млн грн. При этом доход МАУ увеличился на 24%, до 22,1 млрд грн. Парк МАУ насчитывает 42 самолета различных модификаций, средний возраст –11 лет. Базовый аэропорт – киевский Борисполь. Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка олигарх Игорь Коломойский.