МАУ приостановила полеты в один из городов Украины

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Авиакомпания будет чаще летать из Днепра в Киев

Авиакомпания будет чаще летать из Днепра в Киев

Крупнейший авиаперевозчик в стране – компания Международные авиалинии Украины (МАУ) –  временно остановит полеты в/из Запорожья, и вместо этого увеличит количество рейсов из Днепра в Киев до 3-х в день.

Об этом сообщил представитель аэропорта Днепра, передают Українські новини.

Изменения произойдут с середины июня.

Рейс вводится из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в Запорожье.

Сообщается, чтопассажиры из Запорожья смогут бесплатно переоформить перелет на рейсы из Днепра, но трансфер авиакомпания оплачивать не будет.

Напомним, ранее МАУ сократила время онлайн-регистрации на свои рейсы, но при этом ввела новую функцию при бронировании билетов.

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