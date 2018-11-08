Лоукостер SkyUp получит в ноябре три б/у Boeing

Лоукостер SkyUp анонсировал получение в ноябре трех самолетов производства Boeing.

Речь идет о двух Boeing 737-700 и одном Boeing 737-800, пишет профильный портал avianews.

Так, в реестр гражданских воздушных судов Украины уже внесен один из Boeing 737-700 под бортовым номером UR-SQD. Самолет выпущен в 2002 году, ранее эксплуатировался корейским лоу-костом Eastar Jet. Украинское регистрационное удостоверение на этот борт выдано 1 ноября.

По данным источника издания, второй Boeing 737-700 выпущен в 2003 году и ранее летал в китайской Xiamen Airlines, в то время как ожидаемый к поставке Boeing 737-800 произведен в 2013 году и эксплуатировался Malaysia Airlines.

В настоящий момент флот SkyUp состоит из двух авиалайнеров Boeing 737-800 2013 года выпуска.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на Y189 мест 2013 года выпуска. В 2018 году флот будет увеличен до пяти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на три судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боингу 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до восьми.

Напомним, что в конце октября SkyUp запустил продажи билетов по лоукост-концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года. Также авиакомпания получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.