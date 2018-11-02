Лоукостер Ryanair запустил новый авиарейс в Украину

Ryanair запустил новый рейс из Львова в Лондон

Ирландский лоукостер Ryanair 2 ноября запустил новый рейс – Львов - Лондон.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта Львов имени Данила Галицкого.

Самолет, выполнявший первый рейс, вылетел из Львова в 11:55.

Рейсы будут выполнятся трижды в неделю: по понедельникам, пятницами и воскресеньям.

Самолет вылетает из лондонского аэропорта Станстед в 6:45 и прибывает во Львов в 11:25. Из Львова самолет вылетает в 12:00 и прибывает в Лондон в 12:45.

Напомним, что 30 октября Ryanair выполнил первый из анонсированных ранее рейсов из аэропорта Львов. Им стал рейс Львов-Краков.

Ryanair намерен будет осуществлять рейсы из международного аэропорта Львов в Варшаву, Дюссельдорф, Краков, Лондон (аэропорт Станстед) и Мемминген.

Ryanair – ирландский лоукостер, который осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутам в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

В 2017 году компания увеличила выручку на 7,6% – до €7,2 млрд и чистую прибыль на 10,2% – до €1,5 млрд.

Свой первый рейс в Украину Ryanair запустил 3 сентября из аэропорта Борисполь по маршруту Киев - Берлин (Шенефельд).