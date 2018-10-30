Ryanair выполнил первый рейс из Львова

Самолет как из Кракова, так и из Львова был заполнен почти на 100%

Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый из анонсированных ранее рейсов из аэропорта Львов. Им стал рейс Краков-Львов-Краков.

Об этом аэропорт сообщил на своей Facebook-странице.

"Сегодня, 30 октября, стало знаковым днем в истории развития Международного аэропорта Львов им. Данила Галицкого: началось сотрудничество с крупнейшим лоукостом Европы, авиакомпанией Ryanair, которая, к тому же, объявила сразу пять новых направлений, что стало рекордом для аэропорта", - отмечается в сообщении.

Как отметила директор аэропорта Татьяна Романовская, самолет авиакомпании как из Кракова, так и из Львова был заполнен почти на 100%.

"Что касается наполненности, то у нас сегодня на Краков была полная загрузка: 158 - на прилет и 174 - на вылет. Такие показатели, фактически 100% наполненности, может себе позволить только Ryanair. Запуская эти рейсы мы сразу начали работать над расширением географии полетов, но есть нюансы в том, что не во всех странах Европы "открытое" небо", - добавила Романовская.

Рейсы Львов-Краков будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Львова в 9:35, из Кракова - в 7:10.

Также завтра, 31 октября, открываются еще три новых направления компании - Варшава (Модлин), Дюссельдорф (Веце) и Мемминген.

В столицу Варшавы рейсом Ryanair из Львова можно будет слетать по понедельникам в 9:30, обратно - в 7:10, по средам из Львова в 9:40, обратно - в 9:45, по воскресеньям из Львова в 12:15, в обратном направлении - в 9:45.

Перелеты в Дюссельдорф будут осуществляться в среду, пятницу и воскресенье. Из украинского города самолет лоукостера будет отправляться в 9:40, из Веце - в 7:10.

Рейс Львов-Мемминген будет выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Львова в 14:50, из Меммингена - в 11:30 по местному времени.

Пятым по счету направлением Ryanair из Львова станет Лондон (Станстед). В столицу Великобритании, начиная со 2 ноября, лоукостер будет летать из Львова три раза в неделю. По понедельникам вылеты из аэропорта Львов запланированы на 13:40, обратно - на 8:35, по пятницам и воскресеньям - на 11:55 из Львова, и на 6:40 - из Лондона.