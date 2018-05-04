Крупнейшая авиакомпания Европы ушла в глубокий минус

Крупнейший авиаперевозчик Европы – франко-голландская Air France-KLM увеличила чистый убыток в первом квартале 2018 года в связи с потерями из-за забастовок.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Чистый убыток Air France-KLM в январе-марте составил €269 млн в сравнении с убытком в €143 млн за аналогичный период предыдущего года.

Выручка компании повысилась на 1,8%, до €5,8 млрд благодаря увеличению объема авиаперевозок, а также загруженности рейсов.

Объем пассажирских перевозок в первом квартале вырос на 5,2% - до 22 млн человек, загруженность пассажирских рейсов повысилась на 1,4 процентных пункта - до 86,7%.

Потери авиакомпании в результате забастовок в первом квартале составили порядка €75 млн.

Air France-KLM пересмотрела показатели за 2017 год в связи с изменениями в стандартах отчетности.

Согласно прогнозу компании, ее операционные результаты в 2018 году будут значительно ниже, чем в прошлом году. Это связано, прежде всего с последствиями забастовок, которые, как ожидается, будут стоить компании не менее €300 млн в этом году.

Расходы на топливо по итогам года будут на €350 млн выше, чем годом ранее, прогнозируют в Air France-KLM.

Air France-KLM – европейская холдинговая авиакомпания. Штаб-квартира находится в аэропорту имени Шарля де Голля, недалеко от Парижа. Авиакомпания является крупнейшей в мире, с точки зрения объема выручки и третьей в мире с точки зрения количества пассажиро-километров и размера пассажирского флота.