Концерн Volkswagen оштрафовали на €1 млрд

В контексте дизельного скандала прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии (Германия) обязала компанию Volkswagen AG (VW) выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что руководство Volkswagen признало вину и не будет подавать аппеляцию.

В Volkswagen AG (VW) надеются, что выплата штрафа окажет позитивный эффект на разбирательства в других странах Европы, которые длятся с 2015 года и уже стоили компании многомиллиардных штрафов.

Напомним, что скандал разразился в сентябре 2015 года. Причиной стало то, что американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ.

Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

Ранее, в ходе следствия глава инженерного подразделения Volkswagen в Мичигане Оливер Шмидт был приговорен к 7 годам тюремного заключения.