Обыск в магазине, через который злоумышленники сбывали контрабандные драгоценности (Фото: Бюро экономической безопасности Украины)

В состав группы входило 11 человек: из них пятеро — работники Укрзализныци, а также владельцы частной компании, сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей драгоценности завозили контрабандой. Их покупали в ОАЭ, Гонконге и т. д. , а в дальнейшем завозили в Польшу и передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения Варшава-Киев.

Ювелирные изделия и швейцарские часы прятали в конструктивных полостях вагона поезда и таким образом перемещали через границу. В Киеве их продавали в собственном магазине за наличные, безнал и криптовалюту.

Правоохранители провели санкционированные обыски в поезде, магазине и помещениях фигурантов и изъяли контрабандную продукцию известных брендов и $800 тыс. Общая стоимость изъятых контрабандных ювелирных изделий и часов составляет более $10 млн.

Швейцарские часы, изъятые при обыске / Фото: Бюро экономической безопасности

Детективы БЭБ сообщили о подозрении 11 лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201−3 УК (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров, совершенное в значительном размере организованной группой лиц, что наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет с конфискацией имущества).

Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, которое было приобретено за средства полученные от преступной деятельности, в том числе автомобили и яхту.

Яхта подозреваемых, на которую наложен арест / Фото: Бюро экономической безопасности

