Ювелирные изделия и швейцарские часы. БЭБ заявило о разоблачении группы контрабандистов, в которую входили работники Укрзализныци — фото
Обыск в магазине, через который злоумышленники сбывали контрабандные драгоценности (Фото: Бюро экономической безопасности Украины)
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу лиц, которые наладили контрабандную перевозку швейцарских часов и брендовых ювелирных изделий.
В состав группы входило 11 человек: из них пятеро — работники Укрзализныци, а также владельцы частной компании, сообщили в БЭБ.
Следствием установлено, что для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей драгоценности завозили контрабандой. Их покупали в ОАЭ, Гонконге
Ювелирные изделия и швейцарские часы прятали в конструктивных полостях вагона поезда и таким образом перемещали через границу. В Киеве их продавали в собственном магазине за наличные, безнал и криптовалюту.
Правоохранители провели санкционированные обыски в поезде, магазине и помещениях фигурантов и изъяли контрабандную продукцию известных брендов и $800 тыс. Общая стоимость изъятых контрабандных ювелирных изделий и часов составляет более $10 млн.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении 11 лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201−3 УК (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров, совершенное в значительном размере организованной группой лиц, что наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет с конфискацией имущества).
Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, которое было приобретено за средства полученные от преступной деятельности, в том числе автомобили и яхту.
