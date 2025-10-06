«Реальное положение дел вводит в ступор». Гетманцев рассказал, как в Украину ввозят ремни Brioni по 36 грн и пальто Hugo Boss по 53 грн

В 2023 году в налоговой и таможне создали общий аналитический кабинет, чтобы соединить данные о растаможке товаров и их дальнейшем движении вплоть до последней кассы.

Об этом в Telegram сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниим Гетманцев.

«Реальное положение дел не то, что поражает — оно вводится в ступор. Ремень Brioni завозили из ЕС по 36 гривен за штуку. А продавали на секунду в 800 раз дороже — по 23 360 гривен. Женские штаны Dolce&Gabbana растаможивали по 184 гривни. Продавали — по 114 500 гривень. В 621 раз больше. Пальто Hugo Boss ввозили по 53 гривни. Продавали — по 21 500 гривень. В 406 раз дороже», — подчеркнул Гетманцев.

Реклама

Он также отметил: «Благодаря работе этого кабинета только за два года ГНС заблокировала фиктивный НДС на сумму 16,6 млрд гривен, из которых товары легкой промышленности — на 3,1 млрд грн. Борьба со схемами продолжается. Но пока тень продолжает воровать миллиарды, которые могли пойти на армию и нашу обороноспособность».

Ранее Гетманцев рассказал, как средний бизнес умудряется платить меньше налогов .