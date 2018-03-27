Владелец Киевстара сменил руководителя

Гендиректор нидерландского телеком-холдинга Veon Жан-Ив Шарлье покидает группу, его обязанности временно будет исполнять глава набсовета компании Урсула Бернс.

Об этом говорится в официальном сообщении холдинга, передает Интерфакс.

Холдинг намерен искать нового CEO, после его назначения Бернс продолжит руководить набсоветом группы.

Как отмечает Veon, в течение переходного периода глава крупнейших рынков холдинга Шелль Мортен Йонсен станет операционным директором группы и будет помогать Бернс с руководством компании.

В сообщении Veon не объясняются причины отставки главы компании, руководившего ею на протяжении трех лет.

"Это было для меня привилегией - возглавлять Veon в критичный период времени в истории компании. За последние три года мы смогли трансформировать группу, я очень горжусь тем, чего мы достигли", - прокомментировал свой уход Шарлье, чьи слова приведены в сообщении группы.

Жан-Ив Шарлье возглавил холдинг в 2015 году после отставки Джо Лундера. До прихода в холдинг топ-менеджер возглавлял одного из крупнейших французских операторов SFR.

Напомним, что в конце марта 2017 года акционеры одобрили переименование холдинга Vimpelcom Ltd в VEON.

Международная группа Veon (ранее - VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи Киевстар. Акции группы котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в Альфа-групп Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%, после завершения сделки c Telenor free float холдинга достигнет 43,8%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.