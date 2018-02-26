Компания Ставицкого решила присвоить себе бренд БРСМ-Нафта - СМИ

Белизская офшорная компания Melian Management пытается признать за собой права на товарный знак БРСМ-Нафта, под которым в Украине работает одноименная сеть АЗС.

Melian подала заявку на регистрацию торговой марки в Укрпатент (Украинский институт интеллектуальной собственности).

Об этом свидетельствует копия заявления, пишет enkorr.

Melian Management – владелец 63 автозаправочных станций БРСМ-Нафта, которые отошли стороне экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого после разделения сети в 2016 году.

Melian просит Укрпатент зарегистрировать товарный знак БРСМ-Нафта как новый. Однако визуально он идентичен изображению, правами на который владеет основатель БРСМ Андрей Биба еще с 1995 года. Различие состоит лишь в оттенке желтого цвета (см. фото ниже).

Как следует из документов, интересы Melian представляет Наталья Павлович – руководитель и владелец ООО Правовое и патентное агентство Павлович и партнеры. Эта же компания официально представляла интересы компании Melian Management LTD, пытавшейся отсудить права на торговый знак БРСМ-Нафта в мае прошлого года.

Конфликт между акционерами БРСМ–Нафта Бибой и Ставицким вышел в публичную плоскость, но в сентябре 2017 года был завершен мировым соглашением. Согласно ему, Melian признала в суде, что торговая марка однозначно и бесспорно принадлежит Бибе. Также было заявлено об отсутствии каких-либо претензий на торговый знак.

Однако в декабре конфликт возобновился: 21 декабря принадлежащие Бибе автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество отошли компании Ставицкого. Андрей Биба утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем с использованием поддельной доверенности его нотариуса.

Сеть БРСМ была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 году Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. За последующие шесть лет сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 126 комплексов). По итогам 2017 года БРСМ Нафта занимала пятое место в Украине по количеству АЗС.

Напомним, что в конце прошлого года суд обязал компанию Стейт Оил (управляющая компания оперативной деятельностью сети АЗК БРСМ-Нафта) доплатить 1,8 млрд грн налога на прибыль и акцизного налога.