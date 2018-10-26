Коболев готов остаться главой Нафтогаза

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев готов продлить свой контракт в компании, продолжив работу после истечения текущего.

Об этом он сообщил он в интервью изданию lb.ua.

"Если акционер посчитает нужным меня оставить на этой должности – мне это интересно. Если посчитает, что нет... 26 марта Кабмин должен будет принять решение: либо продлевать мой контракт, либо разрывать. Есть еще вариант вообще ничего не делать, но эта ситуация нежелательна, поскольку сразу подорвет управляемость компании", – объяснил Коболев.

По его словам, в случае отказа со стороны правительства продлевать с ним контракт он намерен вернуться к работе в частном бизнесе.

"Думаю, что пойду в частный бизнес. Меня никогда не интересовала госслужба или политическая карьера. Но меня всегда привлекал частный бизнес. После работы в Нафтогазе в первый раз я ушел в частный бизнес и проработал там четыре года. Четыре хороших и приятных года", – пояснил он.

Коболев возглавляет Нафтогаз с конца марта 2014 года.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному отчету Deloitte, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.