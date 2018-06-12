Китай заинтересовался украинской черешней

В Украине начала работу миссия Китайской Народной Республики по оценке системы государственного контроля за производством черешни.

Об этом сообщает пресс-служба Госпредпотребслужбы.

"Ожидается, что во время работы миссии КНР в Украине будет сделан анализ фитосанитарного риска при экспорте украинской черешни в КНР, а также отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок", - говорится в сообщении.

Также планируется, что представители КНР посетят Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни и фиторсанитарнимы процедурами при проведении контроля в рамках формирования экспортных партий черешни.

"Стороны выразили надежду на плодотворную работу миссии КНР, что является предпосылкой для открытия рынка Китая для украинской черешни", - подчеркнули в службе.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, сейчас украинские фрукты и ягоды поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе в страны ЕС, и спрос на них постоянно растет.

По данным ФАО, Украина входит в топ-50 стран мира по производству фруктов и занимает 11-е место по производству черешни. При этом за всю историю экспорта украинской черешни, Украине не было направлено ни одного уведомления о несоответствии этого товара фитосанитарным требованиям страны-партнера.