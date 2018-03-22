КГГА завершила проверку имущества Киевэнерго

Киевская городская государственная администрация (КГГА) завершила инвентаризацию имущества компании Киевэнерго.

Об этом во время пленарного заседания Киевского городского совета сообщил заместитель главы Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, передают Українські Новини.

"В этом году планируем и делаем все, чтобы завершить сделку Киевэнерго. Это решение обеих сторон. Мы готовы к конструктивному диалогу с Киевэнерго, но мы не признаем сумму неотъемлемых улучшений, которую сегодня декларирует Киевэнерго. Это один из принципиальных вопросов", - сказал Пантелеев.

По его словам, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго на данный момент является единственной альтернативой Киевэнерго, которое может справиться с подготовкой к отопительному сезону и его проведением.

Согласно проведенной инвентаризации, количество объектов, которые подлежат передачи Киевтеплоэнерго, составляет 89 тыс.

Также на 2018 год составлено штатное расписание коммунального предприятия и план доходов и расходов предприятия.

КГГА и Киевэнерго подписали Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева 27 сентября 2001 года со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление Киевэнерго коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода Энергия.

Напомним, что ранее в КГГА заявили, что соглашение между киевской властью и Киевэнерго о передаче в управление и пользование части имущества могут продлить до конца следующего отопительного сезона - дальше будут искать новых партнеров.

В ноябре 2016 года мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко заявил, что администрация не намерена продлевать договор с компанией Киевэнерго на управление тепловыми сетями города.

В декабре 2016-го энергохолдинг ДТЭК рассматривал возможность привлечения иностранного партнера для совместного участия в конкурсе на концессионное управление теплосетями Киева.

В середине 2017 года Киевский городской совет продлил договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.

Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.