Харьковский авиазавод получил "нового старого" руководителя

Новым и. о. гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) назначен советник директора по вопросам самолетостроения госпредприятия Харьковский машиностроительный завод ФЭД Сергей Задорожный.

Соответствующий приказ подписал гендиректор госкопании Укроборонпром Павел Букин, передает Интерфакс-Украина.

Сергей Задорожный ранее уже был и.о. гендиректора в ХГАПП в 2007-2008 годах. В 2009-2010 годах работал коммерческим директором Петриот Эйр (Украина-Венесуэла), в 2010-2011 годах был заместителем главного инженера госпредприятия Завод 410 ГА (Киев), в 2011-2015 годах занимал должность заместителя директора и руководил департаментом по производству в российско-украинском ОАК-Антонов.

Напомним, что Степан Санагурский, который до этого был исполняющим обязанности гендиректора ХГАПП с августа 2017 года, остался первым заместителем гендиректора предприятия.

Харьковский авиазавод - предприятие, которое выпускало пассажирские, транспортные, военные самолёты и крылатые ракеты. В настоящее время на предприятии в относительно высокой степени готовности находятся один Ан-74ТК-300 (заказчик неясен) и два Ан-74Т/ТК-200 (считается, что один из них строится для ВВС Египта), однако неясно, способен ли Харьковский авиазавод осуществить их достройку без внешнего финансирования.