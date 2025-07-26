Катар угрожает «отключить» ЕС от газа из-за нового закона

Катар официально предупредил страны ЕС, что может прекратить поставки сжиженного природного газа , если не будут изменены положения нового европейского закона об устойчивом развитии, сообщает агентство Reuters .

В письме к правительству Бельгии, которое стало доступно агентству, Катар выразил обеспокоенность по поводу закона ЕС о надлежащей тщательности в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD).

Закон требует от крупных компаний, работающих в ЕС, устранять проблемы, связанные с правами человека и окружающей средой, в своих цепочках поставок.

Отмечается, что Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, после США и Австралии, и с 2022 года поставляет от 12% до 14% СПГ в Европу. Отвечая на новую директиву ЕС, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна вынуждена пересмотреть свои рынки поставок.

«Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, у Государства Катар и QatarEnergy не будет иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду», — говорится в письме.

Кроме того, письмо от Катара получила Еврокомиссия. Брюссель уже предложил изменения в CSDDD, в частности отложить его внедрение на год до 2028 года и ограничить проверки для компаний. Однако Катар заявил, что эти изменения недостаточны.

Агентство добавляет, что особенно Катар беспокоит требование разработать планы перехода к борьбе с изменением климата и предотвращения глобального потепления более 1,5 °C. В Дохе отметили, что не намерены достичь нулевых выбросов в ближайшем будущем.

В приложении к письму Катар также предложил изъять раздел CSDDD, который содержит требование о планах достижения климатической нейтральности.

Ранее агентство сообщало, что Европейский парламент рассматривает возможность ускорения полного отказа Европейского Союза от импорта российского газа.