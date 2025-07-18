Задача усложняется. Евросоюз определился с тем, сколько газа должно быть в хранилищах, чтобы пройти зиму

Евросоюз продлил на два года правило заполнения газохранилищ на 90% (Фото: АО Укртрансгаз)

Совет Европейского Союза продлил на два года правило по заполнению газохранилищ перед отопительным сезоном на 90%.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Правила хранения газа были введены в 2022 году после начала полномасштабной российской войны против Украины и должны были закончиться в конце 2025 года.

Поскольку на мировом рынке газа до сих пор сохраняется напряженная ситуация, регламент решили продлить до конца 2027 года, но с новыми, более гибкими условиями.

Целевой показатель заполнения хранилищ перед каждым отопительным сезоном остается без изменений, но страны-члены ЕС могут достигать его в любое время между 1 октября и 1 декабря. Ранее был четкий дедлайн — 1 ноября.

В случае сложных условий заполнения хранилищ разрешается уменьшить закачку на 10%, и Еврокомиссия может дополнительно разрешить еще 5% при неблагоприятных рыночных условиях.

Промежуточные цели заполнения становятся ориентировочными, а не обязательными.

По мнению ЕС, такие условия позволят странам-членам быстрее реагировать на изменения рынка и получать лучшие условия при покупке газа, сохраняя при этом безопасность энергоснабжения.

