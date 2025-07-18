Компания использовала сеть почтоматов, чтобы рассказать истории современных украинцев, которые нашли силы поддержать других в самые темные времена. Среди них семилетняя девочка, которая делает веночки из искусственных цветов и продает их для помощи военным, обычные рыбаки, которые на лодках спасали людей из оккупации, харьковчанин, который выпекает хлеб под взрывами и передает его волонтерам и многие другие.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Pictoric — сообществом молодых иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников, которые начали проект «Даже в темные времена есть свет».

Идея этого проекта возникла в феврале 2022 года из желания зафиксировать истории украинцев, которые в период полномасштабного вторжения проявили свет через поступки, смелость и заботу о других.

Иллюстрация «7-летняя девочка продает свои изделия ради ВСУ», Олег Грищенко / Фото: Pictoric

Всего на основе историй таких людей украинские художники создали 100 иллюстраций, которые позволили передать не только факты, но и эмоции и атмосферу каждой из них. Чтобы познакомить еще больше украинцев с этими работами, в рамках проекта «Код пам’яті» компания Эпицентр разместила сделанные художниками иллюстрации на собственных почтоматах.

Иллюстрация на почтмате: «Ой у лузі червона калина» — символ украинского сопротивления, Алена Шостко / Фото: Эпицентр

«Понятно, что мы развиваем сеть почтоматов в первую очередь для удобства наших клиентов, которые могут получить бесплатную доставку из нашего онлайн-магазина и забрать свой заказ в удобном для себя месте. В то же время мы можем использовать широкую представленность почтоматов по всей стране для продвижения важных месседжей, которые будут объединять украинцев», — пояснил директор по развитию почтоматов Эпицентр Тарас Герега.

По мнению сокуратора Pictoric Елены Старанчук, распространение этих историй для широкой аудитории крайне важно, потому что помогает не только сохранить память, но и осмыслить и задокументировать то, что переживают украинцы.

Иллюстрация «Рыбаки на лодках спасали людей из оккупации», Оксана Драчковская / Фото: Pictoric

«Во время, когда Украина ведет борьбу не только за свою территорию, но и за право на существование, культуру и правду, этот проект чрезвычайно актуален. Он показывает, что борьба происходит не только на передовой, но и в тылу — в больницах, волонтерских штабах, на кухнях, в мастерских и за рулем автомобилей. Через иллюстрации мы говорим о тех, кого не всегда видно в новостях, но кто так же противостоит российской агрессии», — пояснила Елена Старанчук.

Эпицентр уже нанес иллюстрации с невероятными историями украинцев на более 100 почтоматов в разных городах страны. В том числе в Киеве, Днепре, Одессе и Львове. В компании верят, что этот проект поможет вдохновить миллионы других людей, которые будут контактировать с почтоматами компании.

Иллюстрация на почтомате: «Арттерапия для детей, покинувших свой дом», Юлия Тверитина / Фото: Эпицентр

«Мы стремимся быть не только лидером в розничной торговле, но и активным участником общественных изменений. Через истории современных украинцев в проекте „Код пам’яті“ мы хотим еще раз напомнить, что даже в самые темные времена каждый из нас может быть источником света. Ведь работы, которые мы размещаем на почтоматах — это рассказы о силе, достоинстве и человечности, которые формируют наше национальное сознание и вдохновляют на действия», — отметила PR-директор Эпицентр Юлия Чудновец.

Иллюстрация на почтамате: Девочка обрезала волосы для помощи ВСУ, Даша Филиппова / Фото: Эпицентр

Все изображения с историями можно просмотреть на сайте Pictoric.

Отметим, что ранее в рамках проекта «Код пам’яті», который реализуется в партнерстве с Министерством культуры, Эпицентр также воспроизвел на своих почтоматах уникальные витражи из Мариуполя, которые были уничтожены во время полномасштабного вторжения. Таким образом компания хотела еще раз напомнить о силе духа нашего народа и выдающемся культурном наследии, которым может гордиться каждый украинец.