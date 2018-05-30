Кабмин утвердил транспортную стратегию до 2030 года

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Данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины
Фото: kmu.gov.ua

Данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины

Кабинет министров Украины утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.

Такое решение Кабмин принял на заседании, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данная стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства должны соответствовать положениям данного документа.

Стратегия определяет приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития транспортной отрасли Украины на период до 2030 года.

Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины, удовлетворения нужд населения в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для обеспечения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики.

Предполагается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в ЕС. Стратегия также предполагает достижение Украиной статуса регионального транспортного хаба.

Среди целей концепции: глобализация трансконтинентальных авиаперевозок, применение альтернативных видов топлива, массовую контейнеризацию перевозок, сдерживание автомобилизации в городах за счет развития общественного и мускульного транспорта.

Планируется, что реализация стратегии будет способствовать повышению эффективности внутренних грузоперевозок, благодаря усовершенствованию соответствующей инфраструктуры и объединения ее с международной и Трансъевропейской транспортной сетью.

Кроме того, документ предполагает создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; а также повышение эффективности использования воздушного пространства Украины путем внедрения свободных маршрутов (FRAU) и навигационных технологий на основе GNSS.

Кроме того, предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны.

Ожидается, что реализация данной стратегии позволит Украине уже в 2025 году занять место в ТОП-50, а в 2030 году – в ТОП-20 мирового рейтинга по индексу логистической эффективности.

Планируется также увеличить контейнерные перевозки по территории Украины на транспортных маршрутах ЕС-Китай, ЕС-Иран, Индия и ЕС-Турция до 1 млн TEU в 2025 году и не менее 2 млн TEU в 2030 году. При этом к 2025 году планируется достичь доли грузоперевозок в интермодальных транспортных единицах не менее 10%, а в 2030 году – не ниже 20%.

Кроме того, к 2030 году планируется увеличить количество дорог общего пользования госзначения с твердым покрытием, которые соответствуют нормативным требованиям до 70% общего количества.

 

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