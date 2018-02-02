Кабмин передумал продавать киностудию Довженко

Министерство культуры и Госкино совместно с киностудией планируют разработать проект стратегического плана ее развития и модернизации

Национальная киностудия имени Александра Довженко не подлежит приватизации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью 5 каналу.

По его словам, дискуссия в Кабмине завершена, принято политическое решение, которое поддержали и президент, и премьер.

Также он добавил, что это не значит, что киностудия должна остаться в том ужасном виде, в котором она сейчас есть.

Розенко считает, что в прошлые годы киностудию сознательно пытались уничтожить, потому что она находится в центральной части Киева.

Вице-премьер-министр добавил, что в ближайшее время Министерство культуры, Госкино совместно с киностудией намерены разработать проект стратегического плана ее развития и модернизации.

Напомним, в течение 2017-2020 годов Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) з может разрешить приватизировать 893 украинских государственных цирков и киностудий. Среди них - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Также отмечается, что приватизация является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ.

Позже в МЭРТ заявляли, что намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.