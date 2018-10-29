Италия сделала газовый шаг против России

26 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал окончательное согласие на строительство Трансадриатического газопровода (ТАР).

"Уже невозможно вмешаться в этот проект, который был запланирован предыдущими правительствами и несет в себе контрактные обязательства", – цитирует его агентство Reuters.

Против строительства газопровода активно выступала партия, входящая в правящую коалицию страны – Движение пяти звезд.

Конте добавил, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить "десятков миллиардов евро".

Трансадриатический газопровод (англ. Trans Adriatic Pipeline) – строящийся трубопровод для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Конкурент Газпрома. Маршрут газопровода протяженностью 878 км – Греция, Албания, Адриатическое море (офшорная часть), Италия. Разработчики проекта – швейцарская EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. По 20% газопровода принадлежит азербайджанской SOCAR, британской BP и итальянской Snam, 19 % – бельгийской Fluxus, 16 % – испанской Enagas и 5 % – швейцарской Axpo.

Трансадриатический газопровод – это последняя часть 40-миллиардного Южного газового коридора, который будет доставлять азербайджанский газ в Италию. Первые поставки голубого топлива из Каспийского моря были запланированы на 2020 год, но сопротивление с итальянской стороны зародил сомнения в реализации проекта.

Трансадриатический газопровод стоимостью €4,5 млрд ($5,1 млрд) рассматривается как стратегический проект для ЕС, призванный снизить зависимость блока от российского газа.