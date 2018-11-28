Инновации в громадах: первые результаты

27 ноября в ИА «Укринформ» Ассоциация объединенных территориальных громад и компания «Датагруп» подвели итоги проекта «Марафон: энергоэффективная и безопасная громада».

«Главный итог проекта – территориальные громады небольших городов Украины сейчас готовы к внедрению инноваций в сферах медицины, образования и безопасности. В 2017-2018 гг. пилотные проекты «Электронный пациент» и «Безопасный район» были реализованы при поддержке «Датагруп» в городе Гадяч и Гадячском районе Полтавской области. Следующим городом может стать Мерефа в Харьковской области. Мы прогнозируем, что в 2019 году может быть реализовано несколько подобных проектов», – комментирует Николай Громов, руководитель Винницкого подразделения «Датагруп».





Во время реализации проекта «Марафон: энергоэффективная и безопасная громада» в августе-ноябре 2018 года состоялось четыре выездных семинара в различных ОТГ: Пирятинской, Новоборовской, Баштанской, Глубокой. В общей сложности семинары посетили представители более 60 громад со всей страны, эксперты со стороны международных организаций, представители государственных ведомств и бизнеса, которые поддержали этот марафон.

В рамках марафона при поддержке «Датагруп» был проведен конкурс «Безопасная громада». Конкурс был направлен на поддержку и создание условий для формирования комфортной и безопасной среды, предупреждения преступности и повышения уровня привлекательности проживания в маленьких городках и селах. Первая номинация была ориентирована на громады, которые имеют видение и/или опыт решения вопросов безопасности в громадах. Представители громад рассказали о своих потребностях и отметили, что хотят построить системы видеонаблюдения и внедрить комплексные решения «Безопасный город». Всего участие в конкурсе приняли 20 ОТГ, среди которых были определены победители.





Состоялся творческий конкурс и среди маленьких жителей громад: дети рисовали свое видение на тему «Моя безопасная громада» и прислали 75 работ. Первое место заняли сразу две объединенные территориальные громады: Клесовская и Сергеевская! Именно их рисунки набрали наибольшее количество «лайков». Маленькие победители получили подарки для рисования.

«Благодаря сотрудничеству с Ассоциацией нам удалось пообщаться с представителями ОТГ и услышать их запросы по внедрению современных технологий в своих городах и поселках. Они действительно готовы работать в этом направлении, более того – некоторые громады уже имеют опыт в этой сфере и хотят его совершенствовать», – комментирует Николай Громов, руководитель Винницкого подразделения «Датагруп».





«Мы очень благодарны за поддержку в организации и реализации проекта нашим партнерам – «Датагруп». Представители наших громад имели возможность пообщаться с профессионалами в сфере безопасности и телекоммуникаций, получить интересный опыт и технические инструменты для улучшения безопасности в своих городах и селах. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в следующем году для продолжения внедрения новейших технологий в жизнедеятельность объединенных территориальных громад», – отметила Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации ОТО.

Напоминаем, что сотрудничество Ассоциации и «Датагруп» началась летом 2018 года.