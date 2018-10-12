Horizon Capital решил купить украинскую кондфабрику

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской Дилбета Инвестментс Лимитед из группы Horizon Capital совместно с кипрской Sermola Holdings Limited купить кондитерскую фабрику Ярыч.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Отмечается, что концентрация заключается в приобретении компанией Дилбета совместно с Sermola кипрской Yarych Holdings Limited Владимира Гнатюка, которой принадлежит 100% кондитерской фабрики Ярыч.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, в Horizon Capital пока не комментируют эту информацию.

Кондитерская фабрика Ярыч производит затяжное печенье и крекеры под ТМ Yarych, а также торты под ТМ Rozalini. Мощность фабрики составляет до 1,9 тыс. тонн готовой продукции в месяц.

На данный момент продукция кондитерской фабрики Ярыч представлена ​​на рынке Польши под торговыми марками других крупных ритейлеров: Carrefour, Auchan, Eurocash.

В основном продукция поставляется в Польшу и Чехию, также есть регулярные экспортные поставки в США, страны Ближнего Востока и Прибалтики.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданный американским правительством в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является Елена Кошарная. Офисы копании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций более 40 институциональных инвесторов с активами более $800 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси. Фонды Horizon Capital являются одними из наиболее активных инвесторов в ИТ-сектор региона.