Horizon Capital купила кондфабрику в Украине

Фонд, которым управляет компания Horizon Capital, приобрела миноритарный пакет акций львовской фабрики Ярич.

Об этом сообщается в пресс-релизе Ярич, пишет ЕП.

В компании отметили, что планируютнаращивать производство и увеличивать свое присутствие в Украине и за рубежом, поэтому партнерство с Horizon Capital является основой стратегии расширения.

Кондитерская фабрика Ярыч производит затяжное печенье и крекеры под ТМ Yarych, а также торты под ТМ Rozalini. Мощность фабрики составляет до 1,9 тыс. тонн готовой продукции в месяц. На данный момент продукция кондитерской фабрики Ярыч представлена ​​на рынке Польши под торговыми марками других крупных ритейлеров: Carrefour, Auchan, Eurocash.

В основном продукция поставляется в Польшу и Чехию, также есть регулярные экспортные поставки в США, страны Ближнего Востока и Прибалтики.

В основном продукция поставляется у Польшу и Чехию, также есть регулярные экспортные поставки в США, страны Ближнего Востока и Прибалтики.

Сейчас компания занимает 33% украинского рынка фасованного печенья с торговыми марками Maria, Petit Beurre и The Crackers. За последние несколько лет экспортная доля дохода кондфабрика Ярич увеличилась втрое - до 25%, отметили в компании.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционным фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданным американским правительством в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является Елена Кошарная. Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций более 40 институциональных инвесторов с активами более $800 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси. Фонды Horizon Capital являются одними из наиболее активных инвесторов в ИТ-сектор региона.