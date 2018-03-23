Глава Нафтогаза подал в суд на ГФС

Глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев обжаловал в Подольском районном суде Киева два постановления Энергетической таможни Государственной фискальной службы (ГФС) о наложении на него 8,3 млрд грн штрафа.

Об этом свидетельствуют данные суда, передает Интерфакс-Украина.

Так, по обоим искам уже определен состав суда, по одному из них слушания запланированы на 11 апреля 2018 года.

Напомним, что Коболева оштрафовали на 8,3 млрд грн за отказ платить Газпрому за газ для террористов.

Позже фискалы объяснили, что штраф выписан не персонально главе Нафтогаза, а государственной компании, которую он возглавляет.