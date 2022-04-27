Химический гигант BASF уходит из России и Беларуси

27 апреля, 13:59
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BASF объявил о сворачивании деятельности в России (Фото:basf.com)

BASF объявил о сворачивании деятельности в России (Фото:basf.com)

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Немецкий химический гигант BASF намерен к июлю свернуть всю деятельность в России и Беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщается на сайте компании.

В BASF напомнили, что 3 марта объявили о прекращении всей новой деятельности в РФ и Беларуси «в связи с агрессивной войной против Украины, развязанной властями России». Компания решительно осуждает нападение России на Украину и насилие против гражданского населения, говорится в сообщении.

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«Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Беларуси к началу июля 2022 года. Исключением из этого решения является бизнес по поддержке производства продуктов питания, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис», — заявили в компании.

В BASF сообщили, что в России и Беларуси работает 684 сотрудника компании. Она будет продолжать поддерживать их до конца 2022 года.

В 2021 году на Россию и Беларусь приходилось около 1% от общего объема продаж группы BASF.

BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Германия BASF Война России против Украины

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