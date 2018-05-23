В Киеве открылся новый офис легендарного бренда Grohe

В Киеве открылся новый офис легендарного бренда, ставшего синонимом немецкого качества, инноваций и безупречного дизайна в производстве сантехнического оборудования

Как известно, даже в самые тяжелые времена надо хоть немного думать о комфорте. А еще лучше – оценить его привилегии в реальности. И возможность, окунуться в мир бескомпромиссного качества, высокого дизайна и самых передовых технологий, появилась с открытием в столице нового офиса компании GROHE AG – мирового лидера в области инновационных решений для ванный, душевых и туалетных комнат.

Сегодня 75% продаж бренда приходится на инновационные продукты, разработанные в течение последних пяти лет

Это уникальное пространство не только презентует стиль и имидж компании, но и стало платформой для демонстрации нового уровня заботы о потребителях. Душ в 3D c технологией GROHE SmartControl, новый стандарт чистоты с унитазом-биде GROHE Sensia Arena или система защиты и безопасности водоснабжения GROHE Sense – эти и другие продукты завтрашнего дня здесь можно буквально потрогать руками. «На площади 200 кв.м реализовано наше представление об «умном» офисе, где каждый рабочий стол имеет электрическую регулировку высоты, солнцезащитные системы управляются дистанционно, а конференц-зал легко трансформируется с помощью динамических стеклянных панелей в переговорные комнаты», – говорит Андрей Рудык, глава представительства GROHE AG в Украине. Есть тут кухонная зона и туалетные комнаты, где реализованы комплексные решения компании. Так, давая гостям шанс протестировать продукцию в реальных условиях, компания вносит свой вклад в утверждение новой культуры потребления, где главными ценностями являются качество, функциональность и экологичность.

Общее представление о широте гаммы продуктовых новинок дают демонстрационные и функциональные дисплеи, незаменимые для проведения тренингов и мастер-классов для сотрудников и партнеров. И это очень важно, ведь сегодня 75% продаж бренда приходится на инновационные продукты, разработанные в течение последних пяти лет.

«Открытие нового киевского офиса – важный шаг в долгосрочной стратегии развития компании, – подчеркивает Йонас Бренвальд, коммерческий директор GROHE AG. – Это позволит нам укрепить позиции на рынке Украины, а также станет отличным знаком партнерам о том, что мы пришли в эту страну всерьез и надолго».