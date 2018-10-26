Google наскочил на штраф в России

Роскомнадзор оштрафует американскую компанию Google на 500-700 тыс. рублей ($7,6-10,6 тыс.) за то, что она не выполнила требования российского законодательства,
Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
В результате проверки Роскомнадзор выяснил, что поисковик, вопреки его требованию, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС), на основании которого должны фильтроваться результаты поиска.
За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отмечают в ведомстве.
В Роскомнадзоре заявили агентству Интерфакс, что окончательное решение о штрафе может принять только суд, при этом дальнейшие действия будут зависеть от реакции Google.
"Решение принято по итогам сегодняшней проверки. Сейчас акт проверки мы направляем в компанию Google. У них есть определенные сроки для того, чтобы возразить на наши проверочные мероприятия, прислать нам свои возражения… Посмотрим, что они нам ответят", – сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.
В России поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты по закону 2017 года, который также запрещает в стране анонимайзеры и средства обхода блокировок. Еще год назад российские журналисты обратили внимание, что Google и Яндекс начали удалять такие сайты из выдачи.
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