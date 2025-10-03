Нашли причину. В ЕС заговорили о размораживании активов одного из российских олигархов

Европейский Союз обсуждает снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) убытки в размере 2 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По информации источников газеты, разблокирование замороженных акций австрийской строительной компании Strabag, компанию-владельца которых связывают с Дерипаской, есть в последнем проекте пакета санкций ЕС.

Решение объясняют тем, что российский суд обязал взыскать 2 млрд евро с RBI в качестве возмещения убытков российскому совладельцу венской компании Strabag — Расперии.

Также российский суд постановил передать акции Strabag австрийскому банку. Но поскольку они находятся под санкциями ЕС, реализовать это решение пока невозможно.

В то же время некоторые европейские чиновники опасаются, что этот шаг легитимизирует решения российских судов и предоставит другим олигархам инструмент для восстановления доступа к своим активам через иски против западных компаний.

Инициировала предложение Австрия. Но, как пишет газета, несколько стран-членов ЕС планируют выступить против этого на встрече послов, запланированной на пятницу, 3 октября.

Raiffeisen является крупнейшим западным банком, который остался в России после начала полномасштабной войны в Украине.

Он пытался сократить присутствие в стране, но российские регуляторы блокируют его выход, ведь банк остается одним из немногих каналов доступа РФ к международной платежной системе SWIFT.

В декабре 2023 года RBI заявил о намерении купить долю в венской Strabag за 1,5 млрд евро у российской Расперии, которую Strabag связывал с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

США в мае 2024 года определили Расперию частью группы российских компаний, до сих пор контролируемых Дерипаской, когда ввели санкции против некоторых из них. Опасаясь негативной реакции со стороны США, RBI отказался от приобретения доли в Strabag.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк принудительно списал с корреспондентского счета Райффайзенбанка 1,87 млрд евро.

Австрийский Raiffeisen Bank International увеличил прибыль в первом квартале 2025 года более чем на четверть.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в первом полугодии 2025 года получила консолидированную прибыль в 567 млн евро без учета операций в России и Беларуси, а судебный спор с Rasperia привел к убытку российской «дочки» в 437 млн евро.