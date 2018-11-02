Fitch изменило рейтинги Укрзализныци

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги компании Укрзализныця до уровня "B-", прогноз "стабильный".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс-Украина.

Обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля Укрзализныци (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций (GRE) приводит к тому, что рейтинги компании выравниваются с рейтингами Украины (B-, "стабильный").

Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга Донецкой железной дороги из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.

Рейтинг облигаций Shortline Plc вырванивается с долгосрочным РДЭ компании. По мнению Fitch, эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства Укрзализныци и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.