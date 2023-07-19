Финляндия назвала «жалким» решение РФ выйти из зерновой сделки 19 июля, 05:39 Финляндия призывает найти пути продолжить экспорт зерна из Украины (Фото:REUTERS/Karl Plume)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала «крайне жалким» решение России выйти из зерновой сделки.



Об этом сообщает CNN.

В министерстве отметили, что необходимо найти какие-то решения, чтобы экспорт украинского зерна не останавливался.

«Мы просто должны найти альтернативные пути вывоза зерна из Украины на рынки тем людям, которые больше всего в этом нуждаются», — заявила министр.

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В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение РФ «огромной ошибкой».

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.