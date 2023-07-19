Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна
Хорватия предлагает использовать свою инфраструктуру (Фото:REUTERS/Chris Helgren)
Хорватия предложила использовать свои порты и железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает Укринформ.
Такое заявление сделал госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
«Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море — это один из возможных альтернативных маршрутов», — заявил Матусич.
Он подчеркнул, что решение россиян несет угрозу голода во многих странах.
«Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа. Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — заявил Матусич.
17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.
В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.
Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.