Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна 19 июля, 03:18 Хорватия предлагает использовать свою инфраструктуру (Фото:REUTERS/Chris Helgren)

Хорватия предложила использовать свои порты и железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море — это один из возможных альтернативных маршрутов», — заявил Матусич.

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Он подчеркнул, что решение россиян несет угрозу голода во многих странах.

«Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа. Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — заявил Матусич.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.