ФБР начало уголовное расследование против Tesla

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Компания планировала выпускать 5 тыс. автомобилей в неделю, однако реальный выпуск оказался в 6 раз меньше

Компания планировала выпускать 5 тыс. автомобилей в неделю, однако реальный выпуск оказался в 6 раз меньше

В США Федеральное бюро расследований начало уголовное расследование по факту того, что компания Tesla вводила в заблуждение инвесторов, завышая прогнозы производства для своего автомобиля Model 3. Об этом сообщает AP со ссылкой на The Wall Street Journal.

На данный момент американское бюро проводит расследование о том, знала ли компания, что ее планы по скорости производства невозможно реализовать.

По информации анонимного источника издания, агенты ФБР связались с бывшими сотрудниками Tesla, чтобы опросить их.

Представитель Tesla заявил, что компания не скрывала сложности с ростом производства Model 3. По его словам, компания добровольно сотрудничала и передала документы Департаменту юстиции в начале этого года и не получала дополнительных запросов по этому вопросу в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что ФБР не сразу вернуло запрос, требующий комментариев.

Model 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого производителя в сегменте luxury до компании с более широким кругом потребителей. В начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 тысяч автомобилей в неделю к концу 2018 года, однако реальный выпуск составил всего 793 Model 3 на прошлой неделе и 2,7 тысячи за весь 2017 год.

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