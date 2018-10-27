ФБР начало уголовное расследование против Tesla

В США Федеральное бюро расследований начало уголовное расследование по факту того, что компания Tesla вводила в заблуждение инвесторов, завышая прогнозы производства для своего автомобиля Model 3. Об этом сообщает AP со ссылкой на The Wall Street Journal.
На данный момент американское бюро проводит расследование о том, знала ли компания, что ее планы по скорости производства невозможно реализовать.
По информации анонимного источника издания, агенты ФБР связались с бывшими сотрудниками Tesla, чтобы опросить их.
Представитель Tesla заявил, что компания не скрывала сложности с ростом производства Model 3. По его словам, компания добровольно сотрудничала и передала документы Департаменту юстиции в начале этого года и не получала дополнительных запросов по этому вопросу в течение нескольких месяцев.
Отмечается, что ФБР не сразу вернуло запрос, требующий комментариев.
Model 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого производителя в сегменте luxury до компании с более широким кругом потребителей. В начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 тысяч автомобилей в неделю к концу 2018 года, однако реальный выпуск составил всего 793 Model 3 на прошлой неделе и 2,7 тысячи за весь 2017 год.
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