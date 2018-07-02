Фармацевтика в Украине: потенциал роста

Александр Мамуня, партнер, AEQUO

"В фармацевтической отрасли чрезвычайную актуальность приобретает вопрос защиты прав интеллектуальной собственности. В том числе из-за огромных затрат на разработку лекарственных средств и продолжительности процесса производители защищают формулу лекарственных средств патентом.

Рынок становится все более сложным. Крайне важно не просто продавать или производить, необходимо создавать что-то принципиально новое. Это и есть величайшая ценность, к которой необходимо стремиться в Украине, и это то, чего уже достигли в странах с развитой экономикой. Мы не должны быть просто потребителями, нужно быть и создателями. Патенты на изобретения, промышленные образцы, оригинальные упаковки и средства индивидуализации — вот за чем будущее".

Сергей Денисенко, советник, AEQUO

"Рынок лекарственных средств уже давно стал объектом пристального внимания Антимонопольного комитета Украины. За последние годы на нем было осуществлено множество слияний и поглощений, требовавших согласования Комитета, а также проведено ряд расследований, которые были преданы широкой публичной огласке и стали предметом детального обсуждения в кругах экспертов и споров в судах.

В связи с высокой социальной значимостью товара, под микроскопом Комитета оказались все участники рынка — от фармпроизводителей до аптек. При этом, пока не приходится говорить о том, что ситуация вскоре изменится. Наоборот, как видно — рынок растет и формирует новую конкурентную среду, в которой компании вынуждены конкурировать инновациями и вести себя более агрессивно, чтобы не отставать от своих конкурентов”.

Инфографический атлас доступен по ссылке

AEQUO названа самой инновационной юридической фирмой года в Украине по версии IFLR Europe Awards 2018, юридической фирмой года в регионе по версии The Lawyer European Awards 2017 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно FT Innovative Lawyers 2015-2017.

aequo.ua