Новая генеральная директор BAT Украина Оксана Сердюк стала первой женщиной во главе компании за время ее присутствия в Украине. В интервью для NV она рассказывает о вызовах и перспективах табачной отрасли в Украине, борьбе с нелегальной торговлей, инвестициях в производство и энергонезависимость, а также о помощи компании общинам.

Оксана Сердюк, генеральный директор BAT Украина Фото: BAT Украина

Вы стали генеральным директором BAT Украина два месяца назад. Каким был ваш профессиональный путь в компании?

Мой путь в BAT начался почти 20 лет назад. В 2005-м году я присоединилась к компании в качестве стажера отдела маркетинга. Имея профильной специализацией торговый маркетинг и дистрибуцию, за время работы в компании я успела попробовать свои силы на более чем 10 должностях в различных подразделениях. К примеру, перед назначением генеральным директором в Украине, я работала в Румынии, где отвечала за диджитальное направление в маркетинге в юго-восточной Европе.

Что общего в работе на разных рынках и какими достижениями больше всего гордитесь?

British American Tobacco — большая международная компания с развитой корпоративной культурой, поэтому в каждой стране ты чувствуешь общность подходов. Краеугольным камнем любой роли в организации является работа с людьми — от взаимодействия с потребителями и до управления персоналом. Я горжусь трансформацией, которую прошла компания, начиная бизнес с новыми категориями, такими как ТВЭНы или никотиновые паучи. Появление новых продуктов побудило нас к внедрению принципиально новых практик во взаимодействии с потребителями и в целом на рынках новых категорий.

Вы стали первой женщиной, которая возглавила BAT в Украине. Что этот опыт означает для вас лично?

Вопрос гендерного равенства в BAT всегда развивался органично, ведь компания ценит профессионалов и дает им возможность развиваться. Если посмотреть на украинский офис, мы исторически имеем сбалансированное присутствие мужчин и женщин на всех уровнях. Сейчас женщины занимают 38% должностей коммерческого отдела и 42% управленческих позиций. Для нас равенство — не какой-то временный тренд, а ценность. Для меня же быть лидером на высокой должности — это возможность продвигать инновации, усилить высокие стандарты сотрудничества и способствовать этическому лидерству.

Какие приоритеты вы определили для себя в начале работы в новой роли и как война влияет на способность планирования?

Для ОАО Украина, как и всех украинцев, война началась еще в 2014 году, и с тех пор безопасность работников остается основным приоритетом. Уже тогда мы нарабатывали первый опыт эвакуации людей из зон риска, помогали с переездом и обеспечивали работу в более безопасных регионах. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения вызовы возросли. Кроме заботы о безопасности работников, пришлось перестраивать логистику, бизнес-процессы и обеспечивать работу предприятия, несмотря на удары по энергосистеме. Мы ежедневно анализируем ситуацию с безопасностью и адаптируем операционную модель к имеющимся условиям.

Как военные действия повлияли на операционные процессы и логистику?

В BAT устойчивое развитие даже в кризис — часть стратегии. Мы применяем подход Business Continuity Management (BCM), который помогает выявлять угрозы, оценивать их, готовить планы реагирования и усиливать устойчивость организации.

В начале полномасштабного вторжения, BCM-подход помог нам сформировать и протестировать дополнительные планы и сценарии поставки материалов, производства и импорта готовой продукции, безопасности и здоровья персонала. Как результат, мы одними из первых восстановили полноценную работу фабрики еще в апреле 2022-го. В том же году мы локализовали производство ТВЭНов и сейчас остаемся единственным их производителем в Украине.

Фото: BAT Украина

Насколько ценной является локализация производства и планируете ли дополнительные инвестиции в ближайшем будущем?

Запуск производства новой продукции в Украине, например ТВЭНов, потребовал инвестиций более 50 млн фунтов в новые и модернизированные производственные линии. Впрочем, мы не ограничиваемся одним лишь усовершенствованием производства, но и активно работаем над внедрением энергоэффективных и экологических решений. Просто сейчас мы одновременно реализуем несколько проектов: устанавливаем солнечную станцию, системы внутренней генерации и энергоменеджмента, рекуперации тепла и меняем оборудование на более энергоэффективное. С 2022 года более 3 млн фунтов направлено на энергонезависимость предприятия. Это уже дало результаты: уменьшение углеродного следа, повышение эффективности и энергонезависимости и снижение затрат.

Насколько масштабным сейчас является экспорт продукции за границу?

До начала большой войны, BAT Украина был одним из крупнейших экспортных поставщиков полуфабрикатов и готовой продукции на иностранные рынки. Несмотря на то, что война существенно сократила экспортные объемы, нам удалось сохранить часть экспорта и мы постоянно работаем над расширением экспортных возможностей. Так, в 2024-м мы экспортировали на 30% больше продукции по сравнению с 2023 годом. С гордостью могу отметить, что наша фабрика в Прилуках остается одной из самых эффективных в группе с точки зрения себестоимости продукции. С учетом ратификации Украиной конвенции PEM (Пан-Евро-Средиземноморская Конвенция, — Ред.) и наличия статуса авторизованного экономического оператора, перспективы расширения экспорта выглядят реалистично, мы очень активно работаем в этом направлении.

Чувствуете ли вы изменение поведения украинских потребителей?

Несомненно. К тому же, эти изменения вызваны несколькими факторами. Прежде всего — появлением новых категорий продуктов, из-за чего рынок стал еще более динамичным. Например, растет число потребителей, которые пользуются несколькими категориями продуктов одновременно.

Вторым фактором, к сожалению, является война и связанные с ней вызовы. Поэтому уже сейчас мы анализируем ситуацию и формируем видение послевоенной Украины: какими будут потребительские настроения людей, миграционные тенденции, как изменятся продуктовые запросы украинцев после возвращения в Украину из-за рубежа? Мы имеем оптимистичные ожидания относительно послевоенного восстановления страны, впрочем фиксируем и ряд очень опасных тенденций, к примеру дальнейший рост нелегального рынка табачных изделий.

Какова сейчас ситуация с нелегальной торговлей табачными изделиями в Украине?

Проблема незаконной торговли сигаретами остается серьезной и сложной проблемой для прозрачного бизнеса. По данным платформы Kantar, объем нелегального рынка в первом квартале этого года составил 14,1% и есть основания полагать, что результаты следующего исследования покажут дальнейший рост черного рынка. Во время недавней рабочей поездки в Днепр мы наблюдали, как торговля нелегальными сигаретами и вейпами процветает даже в центре города. В некоторых небольших общинах приобрести легальную продукцию в принципе невозможно.

Каким видите решение этой проблемы?

Выход из этой ситуации довольно прост и уже продемонстрировал свою эффективность — это заинтересованность в снижении уровня нелегальной торговли со стороны высшего руководства государства и правоохранительных органов. В 2024 году благодаря такой политической воле, а также активным действиям полиции, БЭБ и налоговой, уровень нелегальной торговли в Украине снизился с 19,1% до 12,6%. Это принесло госбюджету более 4,5 млрд грн дополнительных поступлений. Впрочем, в конце прошлого года, активность правоохранителей значительно снизилась и нелегальной продукции снова стало больше.

Если же существующий уровень незаконной торговли останется неизменным в течение 2025 года, по нашим оценкам, госбюджет недополучит 24 млрд грн, которые так нужны Украине.

В ситуации, когда легальный рынок сокращается, возникает вопрос: почему продолжать производить в Украине, если государство не контролирует нелегальную торговлю? Сегодня крайне важно вернуть этот вопрос в приоритеты государственной политики, ведь нелегальная торговля подрывает экономику и питает организованную преступность.

Какие конкретные изменения в регуляторной политике могли бы помочь сократить нелегальный сегмент и поддержать легальный рынок?

Табачная отрасль в Украине — одна из самых зарегулированных в мире. В нашей стране действует целый арсенал инструментов для борьбы с нелегальным рынком: регистрация оборудования, контроль полного цикла производства, налоговые посты и видеонаблюдение 24/7. С октября 2023 года даже запрещено производство сигарет для duty-free — такого не ввело ни одно другое государство.

Проблема не в отсутствии инструментов — наоборот, их более чем достаточно. Основная задача сегодня — обеспечить, чтобы правила действовали для всех, а не выборочно. Иначе вместо защиты они становятся ловушкой для честного бизнеса.

Государство должно обеспечить соблюдение одинаковых требований всеми участниками рынка. Для этого не нужны новые законы, только системная реализация уже существующих механизмов.

Как табачная отрасль, в частности BAT, адаптируется к новым евроинтеграционным регуляциям?

В течение последних 18 месяцев украинское законодательство претерпело три волны изменений для приближения к стандартам ЕС: государство запретило капсулы и ароматизаторы в сигаретах, изменило требования к оформлению пачек и ограничило количество сигарет в пачке, а также усилило контроль за торговлей.

Фото: BAT Украина

Мы поддерживаем гармонизацию с нормами ЕС, но ожидаем более прогнозируемого подхода к законотворчеству. Каждое изменение требует адаптации производственных процессов, модернизации оборудования и пересмотра отношений с партнерами, что требует времени и ресурсов.

К сожалению, часто появляются непонятные инициативы, например запрет выкладки продукции, который дважды был отклонен Верховной Радой. Однако эти предложения продолжают возвращаться, даже в условиях войны.

Мы надеемся, что будущие инициативы будут взвешенными, учитывать опыт ЕС, реалистичность сроков внедрения и влияние на бюджет и бизнес. Мы также надеемся, что формируя фискальную политику государство примет опыт зарубежных государств по уровню налогообложения продукции в зависимости от ее влияния на здоровье потребителей, как это сделано в Швеции, Великобритании и других странах.

Какие изменения в потреблении табачных изделий вы наблюдаете сегодня, и как BAT адаптирует свою стратегию к растущим ожиданиям общества относительно ответственности бизнеса и уменьшения вреда для здоровья?

Сегодня мир меняет отношение к табакокурению и никотину: все больше людей выбирают менее вредные альтернативы, а общество требует прозрачности и ответственности от бизнеса.

BAT разделяет видение мира без табачного дыма, внедряя стратегию снижения вреда (ред. Tobacco Harm Reduction или THR). Идея в том, чтобы предложить тем взрослым, которые принимают сознательное решение продолжить употреблять никотиносодержащие продукты, выбор из менее вредных альтернатив. Суть не в том, чтобы заменить одну зависимость другой, а в том, чтобы снизить уровень курения и улучшить общественное здоровье. Страны, которые выбрали регулируемый доступ к бездымным альтернативам, например Швеция или Япония, уже демонстрируют весомые результаты.

Мы верим, что инвестируя в науку, прозрачность и сотрудничество можно создать Лучшее Будущее (A Better Tomorrow™) и ответственно изменить индустрию. Именно поэтому мы запустили научную платформу Omni™, которая объединяет исследования, данные о рисках и регуляторные практики, чтобы способствовать открытому диалогу между экспертами, врачами, политиками и производителями.

Расскажите об инициативах BAT для минимизации воздействия на окружающую среду?

Сохранение окружающей среды — ключевой элемент ESG-стратегии компании. Мы сократили выбросы СО₂ на 42% по сравнению с 2020 годом и планируем уменьшить еще на 50% к 2030-му. В июне запускаем солнечные панели на фабрике, а с 2026 года обновление автопарка поможет ежегодно сокращать выбросы еще на 0,5%.

80% наших отходов уже перерабатывается, тогда как менее 1% — попадают на свалку. Поэтому и наши закупки тоже ориентированы на перерабатываемые материалы.

Повторное использование воды достигло 32%, а конденсат из климатических систем используется для бытовых нужд. Мы также работаем над стандартом AWS, привлекая партнеров для сохранения водных ресурсов.

Как BAT поддерживает локальные общины и волонтерские инициативы в регионах, где ведет свою деятельность, особенно в условиях полномасштабного вторжения?

BAT Украина преимущественно сосредотачивает свою благотворительную деятельность в Прилуках и Черниговской области. Мы поддерживаем областной детский дом, учебно-реабилитационный центр, школы, больницы и организации, которые поддерживают людей с инвалидностью.

Знаем, что инклюзивность стала одним из ключевых приоритетов BAT в этот период. Какие цели ставит перед собой украинская команда в сфере инклюзивного развития?

Инклюзивность всегда была частью корпоративной культуры BAT Украина, но во время полномасштабной войны она приобрела новое значение.

В 2024 году мы запустили программу «Открытые для ветеранов» в сотрудничестве с Veteran Hub: провели аудит процессов, внедрили программы реинтеграции, расширили медицинское страхование, предоставили дополнительные отпуска для ветеранов и обучили команду этической коммуникации. Также провели аудит офисов и готовимся к реконструкции, чтобы создать доступное пространство для всех.

В 2025 году мы продолжаем этот путь и будем внедрять лучшие практики в этом направлении.