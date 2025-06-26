Разговор с Полиной Завалюк, новым операционным директором L’Oréal Украина, о пути в компании, внедрении устойчивых решений и поддержке украинских стартапов. Как она прошла путь от студентки до топ-менеджера? Почему инновации в логистике важны не меньше, чем формулы косметики? И как L’Oréal трансформируется, чтобы сочетать красоту, технологии и ответственность?

Реклама

Полина Завалюк, операционный директор L'Oréal Украина

— Недавно Вы стали операционным директором L’Oréal Украина. Расскажите о пути к этой должности и что для Вас значит быть частью команды L’Oréal в Украине?

— Да, с января 2025 года моя роль в компании изменилась. Я стала операционным директором L’Oréal Украина, и это огромная честь и ответственность для меня.

Я пришла в компанию 14 лет назад, еще студенткой, и ни разу не пожалела об этом решении. Весь мой профессиональный путь в L’Oréal связан с логистикой.

Я начинала с таможенного отдела, затем работала с клиентами, далее в команде закупок и прогнозирования, сотрудничала с заводами. Последние 6 лет руководила отделом закупок и прогнозирования, где получила бесценный опыт и имела счастье работать с талантливой и вдохновенной командой. Я горжусь тем, что являюсь частью команды L’Oréal и могу присоединиться к созданию новых проектов.

L’Oréal — это не только о невероятных продуктах, которые делают жизнь лучше, но и об инновациях, разнообразии, устойчивом развитии и, конечно, красоте. Это команда единомышленников, которые готовы ежедневно принимать вызовы, генерировать новые идеи и поддерживать друг друга на пути к их реализации. На новой должности я планирую сосредоточиться на внедрении инновационных логистических решений и укреплении позиций L’Oréal на украинском рынке, который обладает огромным потенциалом.



— Одним из основных направлений работы L’Oréal является уменьшение выбросов CO2 через оптимизацию логистики. Как именно компания реализует эту стратегию в Украине и какие результаты уже достигнуты?

— В Украине мы активно внедряем глобальную стратегию устойчивого развития «L’Oréal в интересах будущего », которая предусматривает к 2030 году уменьшить выбросы CO2 на единицу готовой продукции на 50% по сравнению с 2016 годом. Мы достигаем этого благодаря комплексному подходу, включающему: тщательное планирование маршрутов доставки для минимизации пробега транспорта, максимальную загрузку транспортных средств для уменьшения количества рейсов и оптимизацию упаковки для уменьшения транспортных расходов. Мы постоянно работаем над улучшением нашей логистики.

В 2024 году мы достигли уменьшения выбросов СО2 на 8% при транспортных перевозках от наших складов до складов клиентов, что демонстрирует наш практический вклад в уменьшение воздействия на окружающую среду. И мы не останавливаемся на достигнутом. Что касается экологической упаковки, мы используем бумагу из опавших листьев от ReLeaf для упаковки заказов, что позволило нам уменьшить использование традиционных материалов.

Мы также постоянно исследуем новые пути для уменьшения выбросов CO2, включая использование электромобилей, сотрудничество с экологически ответственными логистическими партнерами. Уверены, что благодаря этим усилиям мы сможем достичь амбициозных целей «L’Oréal в интересах будущего» в Украине.

— Вы упомянули о стратегическом партнерстве с украинским стартапом ReLeaf, занимающимся изготовлением бумаги из опавших листьев. Расскажите о нем подробнее? Как эта инициатива вписывается в глобальную стратегию устойчивого развития компании?

— Сотрудничество между украинским стартапом Releaf Paper и компанией L’Oréal началось в 2021 году в рамках инициативы Sector X, направленной на поддержку инновационных стартапов в сфере устойчивого развития для косметической индустрии. Это сотрудничество стало важным шагом в направлении уменьшения экологического воздействия упаковки косметических продуктов. Releaf Paper разработал уникальную технологию производства бумаги из опавших листьев, что позволяет заменить традиционные материалы, такие как пластик и обычная бумага, на экологически чистые альтернативы. Этот процесс не только уменьшает выбросы CO₂ на 78%, но и экономит до 15 раз больше воды по сравнению с традиционным производством бумаги.

С 2022 года Releaf Paper поставляет L’Oréal упаковочные материалы, в частности крафт-бумагу для обертывания продукции на складах и индивидуально изготовленные бумажные пакеты для брендов Kiehl’s, NYX и Biolage. Это позволяет брендам демонстрировать свои обязательства по устойчивому развитию и инновационный подход к упаковке

— Есть ли у L’Oréal в Украине специальные программы для образования и поддержки молодых экологических стартапов или инноваторов, которые стремятся реализовывать свои идеи в сфере устойчивого развития?

— Да, в Украине у L’Oréal есть инициатива L’Oréal Startup Hub, которая направлена на поддержку молодых стартапов, в частности тех, которые работают в сфере Beauty Tech и смежных отраслях, включая устойчивое развитие. Мы верим в потенциал украинских инноваторов и стремимся помогать им развивать и реализовывать свои идеи, особенно те, которые способствуют экологической устойчивости и ответственному подходу к красоте. Хотя программа не фокусируется исключительно на экологических стартапах, она открыта для проектов, предлагающих инновационные решения в сфере устойчивого развития в beauty-индустрии.

— Одним из приоритетов компании является снижение количества уничтожения готовой продукции. Как L’Oréal работает над этой проблемой и есть ли у Вас конкретные инновации, которые помогают минимизировать отходы?

— Снижение количества уничтожения готовой продукции является важным приоритетом для L’Oréal, как и для многих других компаний, стремящихся к устойчивому развитию. Это связано не только с экономическими потерями, но и с негативным воздействием на окружающую среду. Мы применяем комплексный подход к решению этой проблемы. Ключевым, конечно, является точное прогнозирование спроса, но стоит сказать и об альтернативных каналах реализации, таких как распродажа для сотрудников и партнеров, а также донации благотворительным фондам. Благодаря слаженной работе команды мы достигли рекордно низких показателей утилизации.

Хочу отметить, что передача средств гигиены стала для нас возможностью помочь украинцам, которые нуждаются в поддержке в такое трудное время. Вместе с 2022 года мы передали для поддержки уязвимых слоев населения 1 млн средств гигиены и смогли помочь более 400 тысячам украинцев в более чем 60 населенных пунктах страны.

— Устойчивый офис L’Oréal в Украине — это значительная инвестиция в экологически чистую и эффективную инфраструктуру. Какие нововведения в Вашем офисе стали настоящими фишками для обеспечения устойчивого развития?



— В ноябре 2021 года L’Oréal Украина переехала в новый, современный офис в сердце столицы — бизнес-центре Mag.nett класса «А». Это не просто смена локации, а важный шаг в сторону создания комфортной и экологически сознательной рабочей среды. Новый офис — это воплощение инновационных подходов к организации пространства и труда, где приоритетом является как благосостояние сотрудников, так и забота об окружающей среде.

Одной из ключевых особенностей нового пространства является его гибкость и адаптивность. Формат Activity Based Working (ABW) предусматривает отсутствие закрепленных рабочих мест, что позволяет сотрудникам выбирать наиболее комфортную зону для выполнения различных задач. Такой подход не только способствует производительности, но и позволяет оптимизировать использование пространства, уменьшая арендуемую площадь на 30% и минимизируя расходы на содержание офиса.

L’Oréal Украина активно поддерживает экологические инициативы. В новом офисе внедрена система раздельного сбора мусора, батареек и упаковки от косметических продуктов, которые в дальнейшем передаются на переработку.

Более того, компания организовывает посещение предприятий по сортировке и переработке отходов для повышения эко-сознания сотрудников.

Еще в 2019 году L’Oréal Украина отказалась от дизельного топлива для служебных автомобилей, отдав предпочтение гибридным моделям, что значительно уменьшает выбросы CO2. Особой изюминкой офиса является «Оранжерея» — зеленый оазис спокойствия и вдохновения. Это идеальное место для неформальных встреч, брейнштормингов и просто отдыха в расслабленной атмосфере среди живых растений.

Кроме этого, новый офис функционирует как хаб, что дает сотрудникам возможность брать с собой детей и домашних любимцев, создавая еще более комфортные условия труда. Наличие собственного укрытия также является важным преимуществом в современных реалиях.

— Как изменилась роль устойчивости в бизнес-процессах компании L’Oréal за последние несколько лет и в каком направлении Вы видите основной прогресс?

— Меня лично очень вдохновляет и мотивирует, что L’Oréal, как сознательный производитель, уделяет огромное внимание устойчивому развитию и пропагандирует эту идею среди работников и потребителей. Мы делаем значительные достижения в этом направлении, особенно в сфере «No Waste». Несмотря на вызовы военного времени и неопределенность, нам удалось существенно улучшить прогнозирование продаж, что помогло значительно уменьшить уровень уничтожения продукции. Я горжусь результатами, которых мы достигли.



— Как L’Oréal поддерживает своих партнеров и поставщиков в стремлении к устойчивому развитию и какие критерии компания учитывает при выборе партнеров?

— Мы в L’Oréal убеждены, что только совместными усилиями можно достичь значительных изменений и создать более устойчивое будущее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за их поддержку и активное участие в этом важном процессе.

L’Oréal стремится к устойчивому развитию во всей цепочке создания стоимости, поэтому мы активно помогаем нашим партнерам и поставщикам в переходе к более экологичным и социально ответственным практикам. Мы понимаем, что этот путь не всегда легкий и требует дополнительных усилий, но результаты стоят того. Для поддержки наших партнеров мы предлагаем различные учебные программы, среди которых семинары, вебинары и онлайн-лекции. Кроме того, мы предоставляем техническую поддержку и консультации по вопросам внедрения устойчивых практик.

ReLeaf — яркий пример успешного сотрудничества L’Oréal с партнерами в рамках инициатив устойчивого развития.

L’Oréal очень тщательно подходит к выбору партнеров и поставщиков. Мы оцениваем их по ряду критериев, связанных с устойчивым развитием, таких как экологическая и социальная ответственность, этичное ведение бизнеса и соответствие международным стандартам. Для нас важно, чтобы наши партнеры разделяли наши ценности и стремились к созданию более устойчивого будущего.

— Какие конкретные инициативы у L’Oréal в планах на ближайшие годы в Украине, чтобы еще больше усилить свой вклад в устойчивое развитие и борьбу с глобальными экологическими вызовами?

— В ближайшее время мы планируем значительно усилить свой вклад в устойчивое развитие, сосредоточившись, в частности, на активном продвижении рефилов. Это будет включать расширение ассортимента продуктов с возможностью повторного наполнения, а также активные коммуникационные кампании, подчеркивающие экологические и экономические преимущества использования рефилов. Мы стремимся внедрять устойчивые практики там, где это возможно, и верим, что популяризация рефилов является важным шагом в направлении сохранения окружающей среды и поощрения экосознательного потребления.

— Как, по Вашему мнению, потребители могут повлиять на экологическую ответственность брендов и как L’Oréal вовлекает своих клиентов в процесс устойчивых изменений?

— Потребители играют ключевую роль в формировании экологически ответственного подхода брендов. Их выбор — это мощный инструмент влияния. Когда потребители сознательно выбирают продукты компаний, придерживающихся принципов устойчивого развития, они фактически голосуют своим кошельком за экологические инициативы и побуждают другие бренды пересмотреть свои практики.

Мы активно продвигаем экологически сознательное потребление, например, через инициативу «Сортируй красоту», которая поощряет потребителей к сортировке и переработке косметической упаковки.в течение 2024 года, благодаря совместным усилиям с нашими партнерами, мы собрали более 3,5 тонны упаковки. Представьте себе, это 70% пластика, 20% алюминия и 10% бумаги! В 2025 году мы продолжаем расширять программу и с января начали появляться новые боксы для сортировки в сетях аптек при поддержке бренда La Roche-Posay.

Сейчас работают 397 пунктов приема в сетях наших партнеров в 33 городах Украины. Найти ближайший к вам можно на сайте инициативы sortuikrasu.com.

Кроме того, мы привлекаем клиентов к диалогу через социальные сети и другие каналы коммуникации, где они могут делиться своими мыслями, идеями и опытом по устойчивому потреблению. Мы убеждены, что совместными усилиями мы можем достичь значительных положительных изменений и создать более устойчивое будущее.

— Если бы Вы могли выбрать одну инновацию, которую бы вы хотели видеть на рынке красоты в будущем, что это была бы за инновация и почему?

— Возможно сейчас это прозвучит немного как фантастика, но идея самоочищающейся косметики очень привлекает. Хотелось бы увидеть на рынке красоты косметику, которая самостоятельно очищается от загрязнений и бактерий. Потребитель такой косметики получит улучшенную гигиену, продолжительность действия и уменьшение потребности в частой очистке лица. Это, в свою очередь, может уменьшить потребление воды и очищающих средств. Хотя самоочищающаяся косметика пока является футуристической концепцией, исследования в этой области обладают большим потенциалом для создания инновационных продуктов, которые могут революционизировать индустрию красоты.



— Какие из «экологических трендов» 2025 года Вы прогнозируете для индустрии красоты? Что, по Вашему мнению, станет настоящим прорывом в ближайших 5 лет?

— Тема экологичности в индустрии красоты чрезвычайно актуальна. Сегодня мы создаем наше будущее и, конечно же, качество нашей жизни благодаря выбору, который делаем ежедневно.

Основные тренды 2025 для индустрии красоты, как по мне, это:

«Upcycling» и переработка: использование переработанных материалов для упаковки и поиск способов повторного использования отходов производства становится все более распространенным явлением. Бренды, которые активно внедряют эти практики, завоевывают лояльность потребителей. Я горжусь тем, что бренды нашей компании не просто следуют трендам, а создают их. Компания не первый год работает с упаковкой и тестирует различные варианты использования переработанных материалов.

Голубая красота ( Blue Beauty): фокус смещается с защиты земли на защиту водных ресурсов. Уменьшение использования пластика, защита океанов и коралловых рифов — это приоритеты для брендов, придерживающихся принципов « голубой красоты». Здесь тоже компания не стоит в стороне, а уже сегодня предлагает свои решения по уменьшению использования водных ресурсов как на на производстве, так и в точках предоставления услуг.

Если говорить о прорыве следующих лет, то, по моему мнению, у нас будет «Refill revolution»: системы многоразового использования и пополнения упаковки станут более распространенными, что позволит существенно уменьшить количество пластиковых отходов. L’Oréal уже сейчас предлагает большой выбор рефилов и учит потребителей через свои коммуникации эко-сознания.

Следующий фокус — это искусственный интеллект и экологическая оптимизация: AI может быть использован для оптимизации производственных процессов, уменьшения использования ресурсов и минимизации экологического воздействия.



— Если бы L’Oréal был персонажем в книге или фильме об устойчивом развитии, каким бы он был? Что бы он символизировал для своих потребителей?

— При вопросе сразу возникает образ ученого-новатора:этот персонаж олицетворял бы научный подход L’Oréal к красоте и устойчивому развитию. Он постоянно экспериментировал бы, используя передовые технологии для создания экологически чистых и эффективных продуктов. Его целью было бы найти инновационные решения для уменьшения влияния индустрии красоты на окружающую среду. Он мог бы быть лидером в своей отрасли, вдохновляя других на изменения и внедрение более устойчивых практик.

Для потребителей L’Oréal-персонаж символизировал бы:

Надежду на будущее: он демонстрировал бы, что красота и устойчивое развитие могут существовать вместе.

Доверие и экспертность: его знания и инновационные решения внушали бы доверие у потребителей.

Красоту с ответственностью: он напоминал бы, что красота не должна вредить планете.

Инновации и прогресс: его постоянный поиск новых решений вдохновлял бы потребителей на сознательный выбор.



— Как Вы оцениваете роль технологий, таких как искусственный интеллект или большой анализ данных, в помощи достижению целей устойчивого развития? Можно ли интегрировать такие технологии в индустрию красоты?

— Искусственный интеллект и большой анализ данных имеют значительный потенциал для продвижения устойчивого развития в индустрии красоты. Оптимизируя цепочки поставок, разрабатывая экологически чистые продукты и предлагая персонализированные рекомендации, эти технологии помогают минимизировать отходы, уменьшить выбросы и рационально использовать ресурсы.

Уже сегодня ИИ используется для виртуальных консультаций, персонализации продуктов и прогнозирования трендов. Это способствует созданию более устойчивой, эффективной и клиентоориентированной индустрии красоты. Важно учитывать этические аспекты использования ИИ, такие как защита данных и предвзятость алгоритмов.