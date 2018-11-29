Марина Кравченко, Edelburg Development: «Современный покупатель платит не за квадратные метры, а за стиль жизни»

В 2017 году компания Edelburg Development начала реализовывать свой первый проект - ЖК Edelweiss House. Сейчас в ее портфеле уже три комплекса и несколько перспективных площадок в освоении. О решении выйти на этот высококонкурентный рынок именно сейчас, об ожиданиях современного покупателя и перспективах для жилья бизнес-класса в интервью НВ рассказала Марина Кравченко, коммерческий директор Edelburg Development

- Как Вы оцениваете состояние рынка недвижимости сегодня, какие перед ним вызовы и перспективы?

Сегодня предложение объективно превышает спрос. Но нас это абсолютно не пугает, потому что большинство проектов, которые на данный момент в продаже, к сожалению или к нашему счастью, проектировали стандартно, они очень схожи и ничем не выделяются. Мы же продаем не просто квадратные метры, а некий образ жизни, комфорт в наших проектах. Сейчас время покупателя, именно он диктует свои условия. Необходимо выделятся, предлагать новый продукт. Рынок недвижимости выходит на качественно более высокий уровень. Условно говоря: выживет сильнейший.

- Многих застройщиков пугают новые ДБНы и ряд инициантив Минрегионбуда. Как Вы относитесь к новым строительным нормам?

На самом деле мы так проектировали и строили раньше. Закрытые дворы без машин, соблюдение этажности, планировочные решения – для нашего рынка это ноу-хау, но для компании Edelburg Development – нет. Особенно остро застройщики восприняли нововведения по количествам паркомест. Мы же еще в 2017 году в ЖК Edelweiss House предложили на 474 квартиры 625 машино-мест. Коэффициент 1,3 на квартиру, то есть парковки хватит всем. Это первый такой проект для Киева, где человеку не придется искать место для парковки и потом идти пешком до своего дома.

- На рынке сейчас нешуточная борьба за клиента. Как решились вывести новый бренд на этот довольно «плотный» рынок?

На самом деле, для рынка мы как Edelburg Development – молодая команда, но руководитель каждого из подразделений – это профессионал с многолетним опытом работы. Поэтому страха нет совсем, зато есть знание рынка и понимание, чего хотим. Зачастую компании строят за счет покупателей, привлекая активно их деньги еще на старте. Мы знаем, что есть некое недоверие к новым девелоперам, поэтому, чтобы показать, что мы умеем и можем, первый свой проект финансируем абсолютно самостоятельно. Не стремимся продавать сразу, хотим показать, что мы выполняем взятые на себя обязательства.

- Расскажите немного о Ваших проектах.

Первый наш проект, с которым мы вышли на рынок, это ЖК Edelweiss House на улице Зверенецкой, 72. Это был объект другого застройщика, нас пригласили как девелопера и инвестора. Мы провели полную реновацию проекта, изменили всю инженерию, планировочные решения. Квартиры в комплексе начинаются с четвертого этажа, а дом стоит на стилобате, в котором расположены паркинг, коммерция, вся необходимая инфраструктура. Уже с 7 этажа во всех квартирах открываются панорамные виды на ботанический сад, Днепр и Голосеевский парк.

Еще один интересный концепт – ЖК Подол Град Vintage. Это 6-секционный дом, в котором всего 10 этажей. Расположен он в историческом центре с аутентичной архитектурой, но абсолютно современной и высокотехнологичной инженерией. Мы в каждой секции по эпохам оформили холл, чтобы можно было проследить историю Подола в одном здании.

И, конечно же, ЖК Edeldorf – еще один проект с видовыми квартирами в Печерском районе, где окна смотрят на Днепр, монумент «Родина-мать», Киево-Печерскую Лавру и Царское Село. Это две современные высотки на двухэтажном стилобате. Кстати, этот жилой комплекс получил премию iBuild-2018 в номинации «Лучший жилой проект года».

- Молодой компании в такой высококонкурентной среде, наверное, непросто. За счет чего удается конкурировать с пулом постоянных игроков на рынке?

Мы считаем, что наши проекты лучше по многим характеристикам, иначе мы бы просто не выходили на рынок. Зачем еще один стандартный проект? Во-первых, все наши планировки очень функциональны. Человек, у которого есть деньги, их считает. И вряд ли станет переплачивать за бесполезные метры.

В большинстве своем у нас однокомнатные и двухкомнатные квартиры – даже в бизнес-классе они пользуются большей популярностью. К слову, все планировки запроектированы так, чтобы была возможность объединить несколько квартир в одну, если инвестору это нужно.

Кроме того, в каждом нашем комплексе стараемся предлагать покупателю определенный процент нестандартных планировок. Это квартиры со вторым светом, террасами, зимним садом, квартиры, в которых может быть установлен камин. Это те решения, которые на нашем рынке еще в новинку, но требовательный покупатель уже их ждет.

- Кстати, о жителях и покупателях. Кто сегодня покупает квартиры в ЖК Edelburg Development? Как бы Вы охарактеризовали эти категории инвесторов?

Повторюсь, это человек думающий, современный, который считает деньги. Обычно это те, кому нужен высокий уровень качества. Многие покупатели переезжают к нам из других ЖК, чуть более старого формата, узнав о технологичности наших домов. Все в наших проектах продумано до мелочей. Например, при входе в дома мы разместили комнаты, где можно помыть домашним животным лапы после прогулки или колеса в детской коляске, на первом этаже - комнаты ожидания для водителей. К тому же мы хотим создавать некое сообщество жильцов, именно поэтому в ЖК Edeldorf и ЖК Edelweiss House предусмотрели просторные холлы и лобби. В ЖК Edeldorf - это порядка 400 кв. м общего пространства, где можно провести бизнес-встречу, выпить кофе и пообщаться с соседями, подружиться с ними, подождать такси. Обеспечивать жизнедеятельность комплекса будет управляющая компания. Она же будет не только эксплуатировать дорогостоящие инженерные коммуникации и обслуживать дом, но и обеспечивать комфорт жильцов: это и консьерж-сервис 24/7, и дополнительная охрана, и организация общих праздников.

- Какой сегодня главный тренд, по-вашему, на рынке жилья бизнес-класса?

Покупатель сейчас хочет, чтобы ему предлагали не только квадратные метры, комфорт, но и новый стиль жизни современного человека. При этом очень важно не просто декларировать обещания, а и выполнять их. Мы хотим дать своему покупателю больше, чем он ожидает.

К примеру, у нас четко распределено функциональное предназначение каждого помещения под коммерцию. Так, помещение под детский сад не продается, оно у нас в резерве. Кроме того, жители дома могут попадать в коммерческие объекты из холла, а для других посетителей у нас будет вход с улицы. Таким образом, мы разграничиваем потоки и обеспечиваем дополнительный уровень безопасности, комфорта и приватности.

- Как считаете, каких проектов не хватает Киеву?

Нужно понимать, что рынок у нас развивается очень активно. Компании пересматривают фасадные решения, посматривают в сторону энергоэффективных технологий. Повторюсь: выживет сильнейший, поэтому сейчас все стараются идти в ногу со временем. Перспективным для рынка нам кажется формат апартаментов, который пока еще не был реализован в классе бизнес. Сейчас у нас много площадок в разработке, это топовые локации. Мы не боимся сложностей, заходим и развиваем территории, которые не всем застройщикам удавалось освоить.

Лицензия ДАБИ № 7-Л от 15.02.2017 года, разрешение на выполнение строительных работ

№ ИУ 113180890305 от 30 сентября 2018 года.

Лицензия ДАБИ № 17-Л от 12.05.2016 года, разрешение на выполнение строительных работ

№ ИУ 115142030457 от 22 июля 2014 года.

Разрешение на выполнение строительных работ № ИУ 115143640678 от 30 декабря 2014 года.