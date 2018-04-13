Дуров рассказал, как обойти блокировку Telegram

Дуров говорит, что Telegram "сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям

Мессенджер Telegram планирует использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователей действий.

Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров, передает РБК.

Дуров добавил, что "100% доступность сервиса без VPN не ​гарантирована", а "в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно".

Кроме того, он добавил, что Telegram "сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации". Создатель мессенджера также посоветовал не удалять и не переустанавливать мессенджер.

Напомним, что в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.