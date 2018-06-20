ДТЭК создал трех новых поставщиков электроэнергии в Украине

ДТЭК создал три компании для поставки электроэнергии

Энергохолдинг ДТЭК создал 3 компании для поставки электроэнергии – Киевские энергетические услуги, Днепровские энергетические услуги и Донецкие энергетические услуги.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга, передают Українські Новини.

"Компании-поставщики универсальных услуг созданы в рамках подготовки ДТЭК к работе в условиях нового конкурентного рынка электроэнергии, соответствующего европейским стандартам. Свою фактическую деятельность новые компании начнут в четвертом квартале 2018 года", - говорится в сообщении.

Данные компании получили лицензии на поставку электроэнергии 14 июня на открытом заседании Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

ДТЭК напоминает, что начал подготовку к анбандлингу, выделив свои дистрибуционные активы в специальный холдинг – ДТЭК Сети.

Отмечается, что до конца года Киевские энергетические услуги, Днепровские энергетические услуги и Донецкие энергетические услуги сосредоточатся исключительно на распределении электроэнергии. Им будет передана функция по поставке электроэнергии потребителям.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Напомним, что ранее СКМ преобразовал энергопоставляющие компании ДТЭК Днепрооблэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго из публичных акционерных обществ в акционерные общества и сменил их названия на ДТЭК Днепровские электросети и ДТЭК Донецкие электросети соответственно.

Энергохолдинг ДТЭК учредил компанию ДТЭК Сети (DTEK Grids) для развития бизнесов по распределению и поставке электрической энергии.

ДТЭК Сети будет координировать работу компаний ДТЭК Киевские электрические сети,ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК Высоковольтные сети.