Требуют снять санкции. Parimatch подала в суд на президента Зеленского 5 сентября, 09:43 Parimatch (Фото:Parimatch via Facebook)

Компания Weplay Media Holding Limited, которой принадлежит бренд Parimatch, подала в суд на президента Владимира Зеленского. Они требуют признать указ о введении санкций против Parimatch незаконным и отменить его.

Об этом известно из Единого госреестра судебных решений.



Рассмотрение иска назначено на 5 сентября. Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей. Также, согласно иску, к делу привлекут в качестве третьих лиц Совет национальной безопасности и обороны Украины и Службу безопасности Украины.

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10 марта 2023 года Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц, в том числе Parimatch. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, в том числе вывод капитала из Украины, аннулирование или приостановление лицензий.

В августе компанию Parimatch обвинили в попытке обойти санкции через создание сайтов-клонов. В компании сказали, что это делают мошенники.