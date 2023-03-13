Нокаут от Зеленского. Почему СНБО ударил санкциями по игорному бизнесу и как туда попал Parimatch — главные версии 13 марта, 21:40 Эксклюзив NV Из-за санкций против Parimatch, без спонсора остались несколько топовых украинских футбольных клубов и спортсменов (Фото:Parimatch Ukraine via Facebook)

Из-за санкций против Parimatch, без спонсора остались несколько топовых украинских футбольных клубов и спортсменов. В самой компании заявляют об увольнении сотрудников, хотя технологическое крыло, возможно, продолжит работу. Что произошло?



10 марта Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против ряда букмекерских компаний и лотерей. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц, преимущественно связанных с российским бизнесом.

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Впрочем, самая громкая жертва — едва ли не самый большой украинский букмекер, компания Parimatch.

Ограничения предусматривают блокировку активов, запрещение торговых операций, в частности вывод капитала из Украины, аннулирование или остановку лицензий.



По словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, причина введения санкций — сотрудничество подсанкционных компаний и физлиц с россиянами и организации масштабной схемы по уклонению от налогообложения в Украине.

Что уже известно и есть ли основания для таких подозрений?

