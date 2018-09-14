Борисполь запланировал построить новый терминал на месте старого

Терминал В будут держать как резервный

Международный аэропорт Борисполь рассчитывает на строительство нового терминала на месте терминала В через 8-10 лет.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин в интервью изданию Вести.

"На месте терминала B, по моим расчетам, через 8–10 лет появится новый терминал. До этого времени мы его будем держать как резервный. Сейчас там размещается много служб аэропорта. И мы его задействуем в случае массового притока пассажиров", – заявил Рябикин.

При этом, гендиректор Борисполя отметил, что реконструкция терминала B не предусматривается.

"Терминал построен в 1965 году, его проектирование велось в годы, когда использовались совсем другие технологии. В реставрации нуждаются купол и фасады. Но мы подсчитали затраты, и они не соответствуют пропускной способности, которую он может обеспечить", – объяснил Рябикин.

Напомним, что Борисполь решил расконсервировать терминал F для обслуживания рейсов лоукостеров.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. В 2017 году Борисполь увеличил пассажиропоток на 22,1% – до 10,6 млн пассажиров.