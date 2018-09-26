BlaBlaCar впервые стал прибыльным

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Общее число пользователей BlaBlaCar в мире – 65 млн
Фото: flickr/OuiShare

Общее число пользователей BlaBlaCar в мире – 65 млн

Французскому карпулинговому сервису BlaBlaCar удалось стать прибыльным.

Об этом компания объявила в рамках форума France Digitale Day, говорится в пресс-релизе BlaBlaCar.

Число пользователей во Франции превысило 15 млн человек, что делает этот рынок вторым по размеру для компании. Украина, где BlaBlaCar работает чуть больше четырех лет, входит в топ наиболее быстрорастущих стран для сервиса и насчитывает 4 млн пользователей. Общее число пользователей BlaBlaCar в мире – 65 млн в 22 странах.

"Достичь точки безубыточности – важная веха для BlaBlaCar, которая показывает, что быстрорастущие "единороги" (компании, чья стоимость превышает $1 млрд) – это часть экономической реальности. Мы прекрасно пониманием, что чтобы сохранить темпы роста, нужно фокусироваться на внедрении инновационных решений, диверсификации и международном присутствии. Мы по-прежнему находимся в инвестиционной фазе развития бизнеса", – отметил сооснователь и СЕО BlaBlaCar Николас Брюссон.

BlaBlaCar – крупнейший в мире карпулинговий сервис для совершения междугородних поездок. Водитель предлагает попутчикам-пассажирам частично разделить с ним дорожные расходы.

Идея создания сервиса для совместных поездок впервые появилась у француза Фреда Мазелли в 2004 году, а через год во Франции заработал BlaBlaCar.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив успешный украинский стартап Подорожники.

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