Тролль против Газпрома. Польша подписала с Норвегией 10-летний контракт на поставки газа 26 сентября, 13:04 Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала 10-летний контракт с норвежской Equinor (Фото:Пресс-служба PGNiG)

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и норвежская группа Equinor подписали контракт на поставку до 2,4 млрд кубометров газа с норвежского шельфа.

Контракт рассчитан на период с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года — как с месторождения Тролль, так и из других источников, сообщает Интерфакс-Украина.

Equinor оценивает объем поставок по новому контракту примерно в 15% обычного потребления газа в Польше.

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Кроме того, в PGNIG сообщили, что компания намерена использовать газопровод Baltic Pipe, ввод которого в эксплуатацию ожидается 1 октября, на 100% запланированной на текущий год мощности.

«PGNiG будет использовать пропускную способность газопровода, запланированную на этот год, на 100%. Газоснабжение на весь отопительный сезон 2022/2023 также обеспечено», — сказано в сообщении польской компании.

В Equinor добавили: «Компания имеет объемы газа для Baltic Pipe на уровне, гарантирующем, что вместе с другими источниками добычи (собственное производство, поставки СПГ и складские запасы) она сможет полностью обеспечить потребности своих клиентов в Польше в предстоящем отопительном сезоне».

Как сообщалось, Газпром прекратил поставки газа в Польшу с конца апреля, после отказа польской стороны платить за него в рублях.

В конце мая польское правительство решило досрочно расторгнуть соглашение с Газпромом о поставках газа. До конца года страна могла получить из РФ до 10 млрд кубометров.

Газопровод Baltic Pipe объединяет газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Он сможет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа в год в Польшу и 3 млрд кубометров — из Польши в Данию.

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