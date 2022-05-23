Не стали ждать конца года. Польша полностью отказалась от российского газа 23 мая, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Польща получала газ из РФ по договору, заключенному еще в 1993 году (Фото:АО Уктрансгаз)

Польша приняла решение досрочно расторгнуть соглашение с Россией по поставкам газа из-за российского вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом 23 мая в Twitter сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«Агрессия России в отношении Украины подтвердила верность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что Газпром — ненадежный партнер», — написала она.

Видео дня

Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) May 23, 2022

Принятое решение подтвердил и представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Он уточнил, что польское правительство еще 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения с правительством России, подписанного в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — сказал Наимский в эфире Польского радио.

Окончательно отказаться от поставок Польша планировала в конце года. В рамках соглашения, рассчитанного на 2022-й, Польша могла получать из России до 10 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, в апреле Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям Булгаргаз (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой отказом платить за топливо рублями.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.