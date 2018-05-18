Автопарк компании Небесна Криниця расширен

Май стал знаковым месяцем для автопарка нашей компании - он пополнился десятью новыми автомобилями.

Это современные пятитонные грузовики от компании Isuzu, которые являются воплощением настоящего японского качества. Несколько слов о них:

· грузовики оборудованы термобудками, которые зимой не позволяют воде замерзать, а летом - нагреваться;

· внутри автомобилей все подготовлено для автоматической загрузки бутылей в сетках. Бутыли складываются в сетки на производстве по 32 штуки;

· процесс загрузки-разгрузки бутылей с помощью электропогрузчика длится не дольше четырех минут;

· емкость новых автомобилей - 200 бутылей. Кроме того, внутри есть отдельное место для дополнительных товаров и оборудования.

Грузовики Isuzu значительно расширили логистические возможности компании «Небесна Криниця». Наши клиенты уже пользуются всеми преимуществами доставки новыми транспортными средствами.

Директор по развитию Евгения Кривонос заявила, что залогом высококлассного сервиса компании «Небесна Криниця» является не только современные автомобили, но и качественная логистика. «Наш автопарк оснащен GPS-датчиками, которые дают возможность автоматизировать процесс управления перевозками. Отслеживание местонахождения транспортных средств позволяет контролировать маршрут доставки и ее своевременность. Программное обеспечение вечером разрабатывает оптимальный маршрут следования для каждого водителя. В этом процессе учитывается желаемое время доставки груза до адресата и оптимизация пробега. Таким образом, и клиент получает товары вовремя, и компании удается избежать перерасхода горючего », - отметила Евгения.

Главная цель компании «Небесна Криниця» - быть примером бескомпромиссно высокого качества во всех аспектах. Именно поэтому большое внимание уделяется даже самым маленьким деталям. Мы следим, чтобы всем стандартам отвечала не только продукция, но и логистические инструменты.

«Небесна Криниця» отдает предпочтение новым автомобилям. Используя их, мы можем быть уверены, что транспортное средство не сломается и не сорвет доставку клиенту. Кроме того, новые автомобили отлично выглядят. Они - не только лицо нашей компании, но и показатель того, что в своей деятельности мы используем только лучшее. Именно за это нас ценят и нам доверяют многочисленные клиенты по всему Киеву.

Теперь автопарк «Небесна Криниця» представлен 60 автомобилями. В списке транспортных средств - модели Isuzu и Hyundai, которые лучше всего подходят для перевозки грузов наших габаритов. За руль автомобилей садятся 150 опытных водителей-экспедиторов. Они гарантируют своевременную доставку и сохранность груза в отличном состоянии.

Современные автомобили и высококвалифицированные кадры - один из залогов успеха компании «Небесна Криниця». Тысячи клиентов убедились в нашем профессионализме. Почему бы вам не стать одним из них? Закажите товар из списка представленных на сайте, и его вам совершенно бесплатно доставит наш новенький Isuzu!

Справка

Компания «Небесна Криниця» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. Является лидером рынка и национальным оператором, который обслуживает более 50 000 домохозяйств и 10 000 офисов по Украине. С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе. За последние годы компания «Небесна Криниця» неоднократно получала награды «Фаворит успеха», «Качество №1» и другие в категории доставки воды и подтверждала свои лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe и членом Европейской Бизнес Ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».