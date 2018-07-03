Ашан решил открыть в Украине магазины нового формата

Французская сеть гипермаркетов Ашан в июле откроет в Киеве первые два магазина в новом "уменьшенном" формате "у дома".

Об этом говорится в сообщении компании Ашан Украина.

Первый магазин откроется 12 июля по адресу улица Вильямса, 6а.

Второй - 26 июля на проспекте Правды, 102.

Новый формат коснется магазинов, работающих сегодня под вывеской Topmart.

В обновленном формате в магазине будет кафе. Также будет предлагаться кулинария, куры гриль, пицца собственного производства, выпечка багетов на месте.

Еще одной особенностью магазинов Мой Ашан станет пункт выдачи товаров - Click and Collect. Благодаря ему можно будет заказывать онлайн весь непродовольственный ассортимент (в том числе который есть в гипермаркетах Ашан), а получать товары в своем магазине у дома.

В магазинах также будет бесплатный Wi-Fi и места для подзарядки мобильных устройств.

Ранее в апреле этого года Ашан открыл первый магазин в формате супермаркет, тогда как до этого сеть была представлена в Украине только гипермаркетами.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция).



В 2017 году Ашан в Украине увеличил сеть сразу на девять объектов за счет поглощения сети Караван. Торговая сеть гипермаркетов Ашан на сегодня состоит из 20 объектов в 6 областях.