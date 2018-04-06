Крупная французская сеть гипермаркетов решила сменить формат магазинов в Украине

Ашан запускает в Украине новый формат магазинов superstore и proximity

Французская сеть гипермаркетов Ашан в апреле 2018 года откроет первый магазин в формате superstore (супермаркет)

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

Первый такой магазин будет открыт в Днепре и в торговом центре (ТЦ) Дафи, и будет называться Ашан Зоряный. Его площадь составит 3,5 тыс. кв м.

Исторически якорным форматом компании были гипермаркеты. Акцент в новом супермаркете будет сделан на продовольственную группу товаров и собственное производство. Кроме того, инфраструктура объекта будет включать кафе.

"Мы позиционируем данный магазин как superstore – супермаркет, где, помимо практичных товаров и каждодневных покупок, можно найти товары для удовольствия, гастрономические изюминки, наши эксклюзивные бренды.

В целом АШАН в 2018 году планирует открыть несколько торговых точек в формате супермаркет в Киеве.

В Ашане добавили, что "возобновили экспансию" и также заинтересованы в таком формате магазинов, кпк proximity, или "магазин у дома".

"Мы планируем развивать в Украине данный формат. Концепция и локации сейчас на стадии рассмотрения и разработки", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что осенью 2017 года Ашан выкупил своего конкурента в Украине - другую крупную сеть гипермаркетов у украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). Торговая сеть гипермаркетов Ашан в Украине состоит из 11 объектов в 5 областях.