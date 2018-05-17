«АрселорМиттал Кривой Рог»: иностранные инвесторы в Украине нуждаются в защите

До 2022 года производитель стали № 1 в мире – компания АрселорМиттал – вложит 1,5 млрд долларов в обновление своего предприятия в Украине (экс-«Криворожсталь»). Как это поможет предприятию выиграть конкуренцию на мировых рынках, объяснил в интервью генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон.

- Почему вы проводите сейчас масштабную реконструкцию производства?

- Мы начали инвестировать в модернизацию предприятия с самого первого дня, как пришли на «Криворожсталь». За это время уже завершили целый ряд крупных проектов (см. список – ред.), не считая множества небольших. В данный момент ведем строительство двух новых МНЛЗ, реконструкцию мелкосортного стана № 4. В мае начали проводить горячие испытания комплекса новых коксовых батарей №№ 5, 6, строительство которых продолжалось на протяжении нескольких лет. С момента приватизации компания уже инвестировала 4,1 млрд долларов в развитие производства, из которых 2,5 млрд долл. – капитальные инвестиции и 1,6 млрд долл. – операционные.

Но очевидно, что невозможно мгновенно реконструировать крупнейший горно-металлургический комбинат в Украине. На это нужно время и, как вы понимаете, значительные инвестиции. Мы благодарны руководству компании АрселорМиттал за понимание и поддержку, а также утверждение масштабной инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд долларов. Именно благодаря этому в последние несколько лет мы приступили ко многим крупным инвестиционным проектам.

Мы – вне политики. Но, к сожалению, для отдельных политиков мы стали очень привлекательным объектом для манипуляций, популистских действий и давления

- В чем заключается ваша стратегия развития?

- Нужно повысить конкурентоспособность и снизить себестоимость продукции, иначе мы не сможем конкурировать на мировых рынках. Большую часть нашей продукции (80%) мы экспортируем в 60 стран мира. Конкуренция для нас – не просто отвлеченное понятие, мы с этим сталкиваемся постоянно. Чтобы удержать производство и продажи даже на нынешнем уровне, нам потребуется модернизация всех переделов – как горного сектора (у нас есть свой ГОК), агломерации, коксохимического, доменного и конвертерного производства, так и прокатных станов. Также наша стратегия строится на стопроцентном соответствии украинскому законодательству, в том числе экологическим нормам.

Фактически нам придется заново отстроить комбинат. Говоря откровенно, компании АрселорМиттал, которая приобрела этот актив за 4,8 млрд долларов, достался старый советский завод. Ему в этом году исполняется 84 года. Можете себе представить, в каком он был состоянии? Я уже не говорю об устаревших технологиях производства. Весь мир давно перешел на непрерывную разливку стали, к чему и мы сейчас приближаемся быстрыми темпами.

Помимо этого, есть целый ряд проектов по модернизации инфраструктуры предприятия. Ведь это же огромная махина, целый город в городе. Сотни цехов, зданий и сооружений, 620 км железнодорожных путей, сотни километров различных трубопроводов и другой инфраструктуры – все это невозможно обновить мгновенно по мановению волшебной палочки. В последние два года ситуацию усугубляет массовая трудовая миграция. В стране сейчас нет достаточного количества квалифицированных работников и подрядных организаций.

- Какая у компании цель по соотношению сырьё – полуфабрикат – готовый металлопрокат? На чем комбинат будет зарабатывать деньги в средне- и долгосрочной перспективе?

- В первую очередь сырье нам необходимо для собственных нужд. Из 10 млн тонн железорудного концентрата только чуть более 2 млн тонн мы отправляем другим предприятиям Группы АрселорМиттал. После ввода комплекса новых коксовых батарей №№ 5, 6 мы практически закроем свои потребности в коксе. Дело в том, что покупка кокса на рынке обходится практически в два раза дороже собственного.

Что касается продаж полуфабриката и готовой продукции, то ситуация периодически меняется. В основном из-за протекционизма и антидемпинговых пошлин многих стран. Скажем, если какие-то из них ввели повышенные пошлины или установили квоты на готовую продукцию, то продажи заготовки могут оказаться более прибыльными, а для нас, как вы понимаете, это самый важный критерий. Кроме того, это дает возможность поддерживать необходимый уровень производства, не сокращать персонал.

- Можете сказать, какие потери понесло предприятие вследствие протекционизма ряда стран?

За последние несколько лет у нас произошло немало чувствительных потерь. К примеру, ранее на рынке Российской Федерации мы продавали около одного миллиона тонн различной продукции. Примерно такой же объем приходился на Египет до введения заградительных пошлин. Около ста тысяч тонн продукции с добавленной стоимостью мы продавали в США. Такие примеры можно продолжать. В целом, за последние два года мы могли потерять около 30–40% наших продаж. Но за счет поддержки Группы нам удалось переориентироваться на другие рынки и сохранить объемы продаж. Хотя добиться этого было нелегко: подчас компании тратят годы, чтобы найти новый рынок и закрепиться на нем. Главное – нам не пришлось останавливать производство и сокращать людей.

- АрселорМиттал – крупнейший иностранный инвестор в истории Украины. Однако это не останавливает силовиков, властей, политиков. Имеете ли вы какие-то особые возможности для урегулирования конфликтов в Украине?

- У нас нет никаких особых возможностей для того, чтобы прибегнуть к административному ресурсу, о котором вы говорите. Скорее, это может быть открытое обращение к власти в случае, если подобные действия приведут к форс-мажорным обстоятельствам и негативно повлияют на выполнение как производственной программы, так и инвестиционной.

Вам, наверное, не хуже меня известно, что наша компания политически нейтральна, мы не привлекаем для поддержки никакие политические либо административные системы. И этот факт делает нас уязвимыми. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – это часть международной корпорации, мы соблюдаем корпоративные и международные правила ведения бизнеса. Говоря прямо, мы – вне политики. Но, к сожалению, для отдельных политиков мы стали очень привлекательным объектом для манипуляций, популистских действий и давления. Особенно остро мы начали это чувствовать сейчас, когда в Украине раньше времени стартует предвыборный период.

Перестроить комбинат стоит больших денег

Наше предприятие – крупнейший работодатель в регионе, это 33 тысячи рабочих мест как для собственного персонала, дочерних предприятий, так и для множества подрядчиков, которые работают по нашим заказам, на нашей промплощадке. При этом мы являемся крупнейшим иностранным инвестором в стране. С момента прихода в Украину компании АрселорМиттал общая сумма инвестиций достигла 9 млрд долларов с учетом приобретения актива. На этом фоне, скажу откровенно, мы действительно испытываем сильное давление.

Группа АрселорМиттал уже инвестировала 4,1 млрд долларов в развитие производства, из которых 2,5 млрд долл. – капитальные инвестиции и 1,6 млрд долл. – операционные



Мы неоднократно слышим призывы о национализации предприятия и даже ксенофобские высказывания. Скажите, кто будет инвестировать в страну после таких заявлений, которые, не дай Бог, получат практическую реализацию? Таким способом Украина никогда не сможет привлечь иностранных инвесторов, взрастить собственных и вывести экономику на траекторию существенного роста. Я полагаю, Президент, Премьер-Министр, правительство, украинский парламент это хорошо понимают. И я надеюсь, что здравый смысл и в дальнейшем будет превалировать над популизмом.